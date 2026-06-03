إسبانيا تتأهب

واصل منتخب إسبانيا الأول لكرة القدم تحضيراته قبل انطلاق منافسات كأس العالم 2026 التي تنطلق 11 يونيو الجاري في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا. (وكالات)