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إسبانيا تتأهب

2026.06.03 | 04:22 pm
واصل منتخب إسبانيا الأول لكرة القدم تحضيراته قبل انطلاق منافسات كأس العالم 2026 التي تنطلق 11 يونيو الجاري في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا. (وكالات)
إسبانيا تتأهب

إسبانيا تتأهب

إسبانيا تتأهب