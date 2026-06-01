متى بدأ عزف النشيد الوطني في المونديال؟

قبل أن تنطلق صافرة الحكم، يصطف أحد عشر لاعبًا بكبرياء، يضعون أيديهم على صدورهم، وتتجه أنظارهم نحو أعلام بلادهم ترفرف في سماء الملعب. خلفهم، تشتعل المدرجات بحناجر الآلاف التي تردد كلمات النشيد الوطني في مشهد يُعدّ اليوم الأقوى عاطفيًّا في عالم الساحرة المستديرة.

لكن هذا الطقس المهيب، الذي نراه اليوم كجزء لا يتجزأ من هوية بطولة كأس العالم، لم يولد كقانون رياضي، بل مرّ برحلة طويلة امتدت لعقود، تحوَّل خلالها من مجرد «مجاملة دبلوماسية» إلى بند صارم في لوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم «FIFA»، بل وتسبَّب في أزمات سياسية كادت تعصف ببعض النسخ.

لم تكن اللوائح المكتوبة لنسخة كأس العالم الأولى التي استضافتها الأوروجواي عام 1930 تتضمن أي نص يُلزم المنتخبات بعزف أناشيدها الوطنية، ومع ذلك، شهدت تلك النسخة الوليدة البداية الفعليّة لهذا التقليد.

استعارت اللجان المنظمة آنذاك البروتوكول المتبع في دورات الألعاب الأولمبية «تحديدًا أولمبياد باريس 1924». كان العرف يقضي بأن تجلب المنتخبات الضيفة معها «النوتة الموسيقية» لنشيدها الوطني، لتقوم فرقة موسيقية عسكرية تابعة للبلد المضيف بعزفها قُبيل المباريات كنوع من الترحيب والتشريف الدبلوماسي، دون وجود أي عقوبات أو إلزام قانوني في حال غيابه.

بعد توقف قسري للمونديال دام 12 عامًا بسبب أهوال الحرب العالمية الثانية، عادت الروح لجسد الكرة الأرضية في مونديال البرازيل عام 1950، في تلك النسخة، أراد الاتحاد الدولي لكرة القدم «FIFA» توجيه رسالة سلام وتآخي بين الشعوب، وإعادة صياغة الهوية الوطنية للمنتخبات بشكل أكثر تنظيمًا.

هنا، دخل عزف الأناشيد الوطنية مرحلة «الترسيم القانوني المكتوب»، وللمرة الأولى، أُدرج بروتوكول عزف الأناشيد كبند إجباري في لوائح «فيفا» التنظيمية للمباريات، وأصبحت اللجان المنظمة ملزمة بتوفير الأناشيد وبثها بدقة قبل انطلاق أي مواجهة، ليتحوّل الأمر من «مبادرة ترحيبية» إلى «واجب تنظيمي» لا يمكن تخطيه.

رغم أن الأناشيد وُجدت للسلام، إلا أنها أثارت في بعض الأحيان أزمات سياسية حادة. لعل أبرزها ما حدث في مونديال إنجلترا عام 1966.

في تلك البطولة، تأهل منتخب كوريا الشمالية إلى المشاركة، وهو ما وضع وزارة الخارجية البريطانية في مأزق حرج، حيث لم تكن بريطانيا تعترف دبلوماسيًّا بكوريا الشمالية في ذلك الوقت، ورفضت السلطات تمامًا فكرة رفع علمها أو عزف نشيدها الوطني على الأراضي البريطانية.

أمام تمسك «فيفا» بضرورة معاملة جميع المنتخبات بالتساوي، خاض الطرفان مفاوضات معقدة أسفرت عن تسوية غريبة: منع عزف الأناشيد الوطنية في جميع مباريات البطولة، باستثناء المباراة الافتتاحية والمباراة النهائية فقط! وبذلك نجحت بريطانيا في تجنب عزف النشيد الكوري الشمالي، في حادثة فريدة من نوعها أثبتت كيف يمكن للسياسة أن تفرض إيقاعها على الموسيقى والرياضة.

تطوَّرت اللوائح بمرور الأعوام، وحدَّد «فيفا» بدقة وقت عزف النشيد الوطني بحيث لا يتجاوز 90 ثانية لكل منتخب، تفاديًا لتأخر البث التلفزيوني والمباريات، وحرصًا على حماس اللاعبين.

اليوم، لم يعد النشيد الوطني مجرد نغمات تُعزف لإعلان بدء المباراة، بل تحوّل إلى سلاح نفسي يشحن معنويات اللاعبين، وبطاقة تعريف ثقافية للمنتخبات أمام مليارات المشاهدين خلف الشاشات، لتبقى تلك الدقيقة والنصف التي تسبق صافرة البداية، هي اللحظة التي تتوحد فيها الأوطان خلف راية كرة القدم.