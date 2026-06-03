دي لا فوينتي: لن أتحدث عن الأسماء.. وانتظروا التشكيلة

أكد لويس دي لا فوينتي، مدرب منتخب إسبانيا الأول لكرة القدم، أن اختيار الأسماء الأساسية المشاركة في كأس العالم 2026 التي تنطلق 11 يونيو الجاري في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا لن يكشفها إلا قبل مباراة الافتتاح أمام الرأس الأخضر بيوم واحد، وفق ما نقلته صحيفة AS الإسبانية الأربعاء.

وقال في المؤتمر الصحافي: «دائمًا أخبر لاعبيّ أولًا بمن سيكون مشاركًا في التشكيلات قبل الجميع، ولكن إن كان سؤالكم إذا كنت قد اتخذت قراري في اختيار الحارس الأساسي، فأنا أعلم من الحارس في مخيلتي، وربما في مخيلتي الأسماء الكاملة في التشكيلة، ولكننا سننتظر حتى يوم مباراة الرأس الأخضر لنرى ما إذا كانت أي تغييرات قد تطرأ في الفترة المقبلة ولا تقلقوا، سيكون هناك حارس كبير في مرمى المنتخب الإسباني».

وتطرق المدرب الإسباني في المؤتمر الصحافي إلى عناصر منتخب بلاده المشاركة في كأس العالم في جنوب إفريقيا «أبطال 2010» والجيل الحالي قائلًا : «العناصر الحالية والسابقة جميعهم رائعون، لكنني لا أستطيع قول من هو الفريق الأفضل ومازال علينا الوصول إلى النقطة النهائية، وهي تحقيق البطولة، لكن تحقيق ذلك أمر صعب للغاية، ولكننا مستعدون وتحدثت كثيرًا مع فيسينتي ديل بوسكي مدرب ذلك الجيل، وحينها أخبرني بالتجارب، لقد نقل تجاربه بما يتواءم مع الحاضر الحالي».

وأكد المدرب الإسباني أن رودريجو هيرنانديز الملقب بـ«رودري»، سيكون أحد القادة في المنتخب قائلًا: «رودري عليه أن يكون قائدًا كأوناي سايمون، وفيران توريس، وأويارزابال، نحن محظوظون بهؤلاء القادة ولقد ترك كارفاخال وموراتا إرثًا كقادة بعد رحيلهم، ولكن الموجودين لديهم هوية القيادة وخاصة رودري وأوناي كيف يكونان قائدين داخل الملعب، وهما أقدم من يشارك في المنتخب الحالي، نحن سعداء جدًا برودري، الفائز بالكرة الذهبية».

وتحدث دي لا فوينتي خلال المؤتمر الصحافي عن عناصر منتخب بلاده المشاركين مع أرسنال الإنجليزي في نهائي دوري أبطال أوروبا السبت الماضي قائلًا: «وصل ميرينو بالأمس، وهو يتدرب مع زملائه وديفيد رايا ومارتن زوبيميندي انضما إلى المجموعة الأربعاء وعليهم أن يكونوا فخورين وأنا فخور جدًا بهم وأعرف جيدًا تلك الليالي، ولكن عليهم أن يكونوا فخورين بأنفسهم، وآمل أن تساعدهم أيام البطولة على التعافي من عدم الرضى الذي أصابهم بعد نهائي دوري الأبطال».

ويخوض «لاروخا» منافسات المجموعة الثامنة التي تضم منتخبات السعودية والأوروجواي والرأس الأخضر، والأخيرة تشارك للمرة الأولى في المونديال.