زفيريف: لن أستبدل ذهبية الأولمبياد بأي لقب

أكد لاعب التنس الألماني ألكسندر زفيريف إنه لن يستبدل ميداليته الذهبية الأولمبية التي حققها في عام 2021 بأي لقب أول في البطولات الأربع الكبرى «جراند سلام» ولكنه لا يمانع في إضافة ألقاب أخرى .

وبعد تأهله للدور قبل النهائي ببطولة فرنسا المفتوحة للتنس حيث سيواجه التشيكي ياكوب مينتشيك، الجمعة.

وأضاف: «بالنسبة لي، الميدالية الذهبية هي أصعب شيء يمكن الفوز به، لأن فرصة الفوز بها تتاح كل أربعة أعوام. إنها مميزة للغاية لأن عدد قليل من اللاعبين توج بها».

وأكمل: «تفعل ذلك من أجل بلدك، ومن أجل الناس في الوطن، لهذا السبب لأن أستبدل ميداليتي الذهبية بأي شيء».

ولكن زفيريف قال بابتسامة: «لا أمانع إضافة بعض الألقاب الأخرى إلى مسيرتي».

وكان حصد الميدالية الذهبية قبل خمسة أعوام في طوكيو هو أكبر انجاز في مسيرة زفيريف بجانب لقبين للبطولة الختامية لموسم الرابطة العالمية للاعبي التني المحترفين، وسبعة ألقاب أخرى في بطولات الأساتذة.

وحصد زفيرف 29 عامًا 24 لقبًا بشكل عام، ولكنه حتى الآن لم يتوج بأي لقب في بطولات الجراند سلام، حيث خسر ثلاث مباريات نهائية في بطولة أمريكا المفتوحة في 2020 وبطولة فرنسا المفتوحة في 2024 وبطولة أستراليا المفتوحة في 2025.

ويمكن أن تقدم بطولة فرنسا المفتوحة فرصة العمر لزفيريف، لأن حامل اللقب كارلوس ألكاراز غائب بسبب الإصابة، فيما ودع أبرز مرشحين لنيل اللقب الإيطالي يانيك سينر، والصربي نوفاك ديوكوفيتش، حامل الرقم القياسي من حيث عدد مرات الفوز بألقاب الجراند سلام.