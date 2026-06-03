«رولان جاروس».. ديانا تطيح بسابالينكا وتصل نصف النهائي

فجّرت الروسية ديانا شنايدر مفاجأة من العيار الثقيل في بطولة فرنسا المفتوحة للتنس «رولان جاروس»، ثاني بطولات «جراند سلام» الأربع الكبرى هذا الموسم، بتأهلها إلى الدور قبل النهائي.

وأطاحت ديانا، المصنفة الـ25 في البطولة، التي تلعب على الملاعب الرملية في باريس، بالنجمة البيلاروسية أرينا سابالينكا، المصنفة الأولى عالميًا، من دور الثمانية لمنافسات فردي السيدات للمسابقة، الأربعاء.

وفازت ديانا على سابالينكا بنتيجة «3ـ6 و7ـ5 و6ـ0» في دور الثمانية للبطولة، لتحجز مقعدها في المربع الذهبي للمسابقة.

واحتاجت ديانا 22 عامًا، التي كانت تخوض مباراتها الأولى في دور الثمانية بإحدى مسابقات جراند سلام، إلى ساعتين و12 دقيقة، لتقلب تأخرها في النتيجة أمام سابالينكا إلى انتصار تاريخي، وتضع حدًا لسلسلة انتصارات منافساتها في دور الثمانية بالمسابقات الأربع الكبرى، والتي استمرت في لقاءاتها الستة الماضية بهذا الدور.

وبهذا الفوز، حققت ديانا، الحائزة على خمسة ألقاب في منافسات رابطة محترفات التنس، انتصارها الثاني على لاعبة من المصنفات العشر الأوليات خلال 16 مباراة خاضتها أمامهن، وهو الأول لها منذ تغلبها على الأمريكية كوكو جوف في الدور الثالث ببطولة تورنتو 2024.

وضربت شنايندر موعدًا في قبل النهائي أمام البولندية مايا تشوالينسكا، المتأهلة من الأدوار التمهيدية، التي فجرت مفاجأة مدوية أيضًا، بعد تغلبها على الروسية آنا كالينسكايا بمجموعتين للا شيء، في دور الثمانية.