ديشامب: مبابي جاهز بدنيا ونفسيا

أكد ديديه ديشامب، مدرب المنتخب الفرنسي الأول لكرة القدم، الأربعاء، أن القائد كيليان مبابي، الخارج من موسم بلا ألقاب مع فريقه ريال مدريد الإسباني، «في كامل جاهزيته بدنيًا ونفسيًا».

وقال ديشامب في مؤتمر صحافي عشية المباراة التحضيرية الأولى لمنتخب فرنسا من أجل مونديال 2026 أمام كوت ديفوار الخميس في نانت: «كيليان في كامل الجاهزية، بدنيًا ونفسيًا. أتبادل الحديث معه. كان عليه أن يتحدث مع اللاعبين، فهو القائد. هناك ما حدث على مستوى النادي، وهنا نحن مع المنتخب. مع المجموعة، ومع الذين كانوا حاضرين في الحصص الأولى، بذل مجهودات».

وأضاف المدرب عن المهاجم المتوج بكأس العالم 2018 «لديه خبرة لا يمتلكها الآخرون. إنها مشاركته الثالثة في كأس العالم. يعرف أن كأس العالم صعبة، وأن المنافسين يقدمون ردًا قويًا، وأنها لا تحسم من دون معاناة، وبصفات تتجاوز الجوانب الكروية البحتة. إنه بخير جدًا».

وكان مبابي التحق الجمعة، منذ اليوم الأول لمعسكر المنتخب الفرنسي استعدادًا للمونديال، بالمركز الوطني لكرة القدم في كليرفونتين، بعدما موسم ثان مع ريال مدريد، انتهى من دون أي لقب، وشهد كثيرًا من الاضطرابات خلف الكواليس وإصابات على مستوى الركبة والفخذ.

ومع ذلك، أنهى مبابي موسم 2025ـ2026 بإحرازه للمرة الثانية لقب هداف الدوري الإسباني «25 هدفًا».