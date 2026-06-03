إيران تحصل على تأشيرات المكسيك

حصل المنتخب الإيراني الأول لكرة القدم، على تأشيرات الدخول إلى المكسيك استعدادًا لمونديال 2026، وفق ما أعلن التلفزيون الإيراني الرسمي، الأربعاء، نقلًا عن السفير الإيراني في تركيا حيث يوجد اللاعبون.

وقال السفير محمد حسن حبيب الله زاده: «إن تأشيرات اللاعبين الإيرانيين صدرت خلال 48 ساعة، من دون حضورهم الشخصي ومن دون أخذ بصمات الأصابع في سفارة المكسيك».

ومن المقرر أن يخوض الإيرانيون مباراتهم الأولى ضد نيوزيلندا في 15 يونيو الجاري في الولايات المتحدة، التي تشارك في تنظيم البطولة إلى جانب المكسيك وكندا.

لكن المنتخب الإيراني لم يحصل بعد على تأشيرات الدخول إلى الولايات المتحدة.

وقد أثّر هذا الوضع على التنظيم والاستعدادات، وأجبر الإيرانيين على نقل معسكرهم الذي كان مقررًا في مدينة توكسون الأمريكية إلى مدينة تيخوانا المكسيكية.

ومن المنتظر أن يغادر المنتخب الإيراني، السبت، إلى إسبانيا قبل التوجه إلى المكسيك، حيث يُتوقع وصوله صباح الأحد المقبل.

وقبل السفر، يخوض المنتخب الإيراني مباراة تحضيرية خلف أبواب موصدة أمام مالي، الخميس، في أنطاليا التركية.

وإلى جانب نيوزيلندا، تلعب إيران مع بلجيكا ثم مصر تواليًا ضمن منافسات المجموعة السابعة.