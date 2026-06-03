مدرب عبد الحميد يغادر لانس

بات في حكم المؤكد مغادرة بيار ساج، مدرب فريق لانس الأول لكرة القدم، منصبه، وفق ما أوضح مصدر قريب من النادي الفرنسي لوكالة فرانس برس، الأربعاء، مؤكدًا معلومات أوردتها كل من «آر إم سي سبورت» و«ليكيب» و«لا فوا دو نور».

وبعد عام واحد فقط على قيادته لانس، يرحل ساج في ختام موسم استثنائي، تُوِّج فيه الفريق بأول لقب في مسابقة كأس فرنسا في تاريخه، وحل ثانيًا في الدوري.

وأوضحت الصحافة الرياضية أن ساج قد يوقع عقدًا لتدريب كريستال بالاس الإنجليزي.

وسبق أن كشف بيير ساج عن تفاصيل الإبقاء على سعود عبد الحميد، الظهير السعودي الدولي، خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية.

وقال في حوارٍ مع موقع «لينسيوس» الإلكتروني مايو الماضي: «قاتلنا من أجل إبقاء سعود في يناير الماضي، لأننا حتى لو لم نعطِه الوقت الكافي قبلها، وكان علينا أن نعطيه بعض الوقت للتأقلم، فإننا قادرون على توفير البيئة المناسبة له لتقديم المستويات اللازمة».

ويأتي هذا الرحيل عقب تصريحات أدلى بها المدرب البالغ 47 عامًا في الأسابيع التي تلت نهائي مسابقة كأس فرنسا، حيث بدا متحفظًا بشأن مستقبله في الموسم المقبل، رغم أن عقده يمتد حتى عام 2028.

وقال رئيس النادي جوزف أوجورليان بحذر في 23 مايو الماضي، غداة هذا التتويج: «أعتقد أن بيار ساج سيواصل مع النادي»، قبل أن يضيف محذرًا «بيار، مثل أي لاعب في راسينج كلوب دو لنس، هو شخص مطلوب جدًا حاليًا. لن نقوم بأي جنون، ولن نبدأ بدفع رواتب لا تتماشى مع ما حددناه على مستوى النادي».

ويُرجَّح أن يكون الراتب الذي قد يتقاضاه ساج في إنجلترا أعلى بكثير، كما أن تحدي التدريب في الدوري الإنجليزي الممتاز يغري المدرب السابق لليون والذي كانت لديه سابقًا اتصالات في إنجلترا العام الماضي قبل أن يوقع مع لنس.