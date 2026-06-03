إمبولو ينتظر تأشيرة أمريكا

أوضح الاتحاد السويسري لكرة القدم أن بريل إمبولو، مهاجم المنتخب، ينتظر الحصول على تصريح السفر إلى الولايات المتحدة، بعد أن حضر، الأربعاء، موعدًا ​في السفارة الأمريكية في برن لتقديم طلب الحصول على تأشيرة.

وتخلف إمبولو عن رحلة الفريق إلى كاليفورنيا الثلاثاء الماضي، بعد وضع تصريح السفر الإلكتروني الخاص به قيد مراجعة إضافية، قبل ساعات من صعود الفريق على متن رحلته المتجهة إلى لوس أنجليس.

وقال الاتحاد السويسري لكرة القدم في بيان: «أبلغتنا السفارة أن معالجة الطلب لها الأولوية».

وأضاف: «ينتظر بريل والفريق الآن الموافقة حتى يتمكن من السفر إلى سان دييجو ‌والانضمام إلى الفريق ‌في أقرب وقت ممكن».

وتتعلق الأزمة بدعوى ​قضائية ‌نشأت ⁠عن ​مشاجرة وقعت ⁠في بازل عام 2018. وأدين مهاجم ستاد رين في عام 2023 بتهمة توجيه تهديدات متعددة، وحكم عليه بغرامة مع وقف التنفيذ، وهو الحكم الذي تم تأييده لاحقًا في الاستئناف.

وقال الاتحاد إن السلطات الأمريكية طلبت وثائق المحكمة المتعلقة بالقضية بعد أن علمت أن الحكم أصبح نهائيًا وملزمًا قانونيًا في وقت سابق من العام الجاري.

وتابع الاتحاد: «ركزت استفسارات السفارة بشكل ⁠خاص على ما إذا كان هناك أي عنف ‌جسدي، لم يكن هذا هو الحال».

وحسب ‌الاتحاد السويسري لكرة القدم، تم في ​البداية اعتماد جميع طلبات تصريح السفر ‌الإلكترونية، بما في ذلك طلب إمبولو، قبل أن تطلب السلطات الأمريكية ‌إجراء فحوصات إضافية قبل نحو ساعتين ونصف الساعة من موعد الإقلاع.