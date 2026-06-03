بعد الخروج المرير.. سابالينكا تلوح بالاعتزال

ألمحت النجمة البيلاروسية أرينا سابالينكا، المصنفة الأولى عالميًا، إلى رغبتها في اعتزال التنس بعد انهيارها المفاجئ وخسارتها أمام الروسية ديانا شنايدر بدور الثمانية من منافسات فردي السيدات ببطولة فرنسا المفتوحة «رولان جاروس»، إحدى بطولات «جراند سلام» الأربع الكبرى، الأربعاء.

وقالت سابالينكا بعد المباراة في تصريحات أوردتها وكالة الأنباء البريطانية «بي أيه ميديا»: «لا أفكار، لا مشاعر. أريد فقط اعتزال التنس الآن. سنرى ما سيحدث خلال أيام. آمل أن أستعيد تركيزي الذهني».

وتعد هذه هي المرة الثانية فقط التي تفشل فيها سابالينكا «28 عامًا» في بلوغ قبل النهائي على الأقل في آخر 14 بطولة جراند سلام شاركت فيها، لكنها الأحدث في سلسلة من الهزائم المؤلمة التي عانت فيها من ضعفها، حيث خسرت أمام نفسها بقدر ما خسرت أمام منافساتها.

كما تعد هذه هي المرة الأولى التي تخسر خلالها سابالينكا إحدى المجموعات دون أن تفوز فيها بأي شوط منذ عامين ونصف العام.

وكانت خسارة سابالينكا في نهائي العام الماضي بباريس أمام الأمريكية كوكو جوف، حيث وجهت إليها انتقادات بسبب ردة فعلها التي اعتبرت نابعة من مرارة، خير مثال على ذلك.

وأضافت سابالينكا: «لا أعرف متى كانت آخر مرة خسرت فيها 10 أشواط متتالية، وأعتقد أنني دخلت في حالة اكتئاب شديدة، ولم أستطع استعادة تركيزي واتزاني النفسي».

وأوضحت: «هذا أمر يتعين علي أن أتوقف عنده وأحاول إيجاد حل، لأنني سئمت من خسارة بعض المباريات بطريقة غير لائقة لمجرد انفعالي الزائد».

وعن كيفية تجاوزها للخسارة، كشفت سابالينكا: «تعرفون تلك الغرف التي تدخلونها وتحطمون كل شيء؟ ربما سأقضي يومًا كاملًا غدًا هناك أحطم الأشياء. ربما يفيدني ذلك، وربما لا».

ولم تكن سابالينكا راضية عن عدم إغلاق سقف الملعب نظرًا للظروف الجوية الصعبة، لكنها أثنت على منافستها شنايدر لتعاملها مع الموقف، لا سيما في المجموعة الثالثة، حيث قدمت اللاعبة الروسية أداءً مذهلًا في أهم مباراة في مسيرتها.

وبخسارة سابالينكا، لم يتبقَّ في منافسات السيدات أي لاعبة سبق لها الوصول إلى نهائي إحدى البطولات الأربع الكبرى.