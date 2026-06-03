الهيدوس: غرفة الملابس أجبرتني على العودة

أكد حسن الهيدوس، قائد المنتخب القطري الأول لكرة القدم، أن جميع اللاعبين يدركون حجم المسؤولية الملقاة على عاتقهم قبل أيام قليلة من انطلاق منافسات كأس العالم 2026.

وقال الهيدوس، في تصريحات مصورة نشرها الاتحاد القطري لكرة القدم من معسكر المنتخب بمدينة سانتا باربارا الأمريكية، الأربعاء، إنه يشعر بالفخر لتمثيل المنتخب القطري طوال مسيرته الدولية.

وتحدث قائد العنابي عن قراره بالعودة للمنتخب بعد إعلان اعتزاله الدولي، مؤكدًا أن الخطوة لم تكن سهلة على الإطلاق، لكنه شعر بأن الفريق بحاجة إلى وجوده داخل غرفة الملابس خلال هذه المرحلة المهمة.

وأضاف: «العودة لم تكن قرارًا بسيطًا، لكنني شعرت بأن المنتخب يحتاجني، ليس فقط داخل الملعب، وإنما أيضًا من خلال نقل الخبرات ومساندة اللاعبين في هذه المرحلة المهمة».

وشدد الهيدوس على أن التركيز منصب بالكامل على تحقيق بداية إيجابية للمنتخب الملقب بـ «العنابي» أمام سويسرا في افتتاح مشوار المجموعة الثانية في مرحلة المجموعات للمونديال، الذي تستضيفه الولايات المتحدة والمكسيك

وكندا في الفترة من 11 يونيو الجاري إلى 19 يوليو المقبل.

وأوضح الهيدوس أن مشاركته في مونديال 2026 تختلف كثيرًا عن تجربته في كأس العالم 2022، قائلًا: «اليوم أمتلك خبرة أكبر في التعامل مع التفاصيل الصغيرة والكبيرة، وأصبح بإمكاني إدارة الكثير من المواقف

بصورة أفضل».