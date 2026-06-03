أمام بورتوريكو.. الأخضر يتفوق بـ95 مركزا

يتفوق المنتخب السعودي الأول لكرة القدم على نظيره البورتوريكي بـ95 مركزًا في تصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» قبل مباراتهما التجريبية، الجمعة ضمن تحضيرات الأخضر لكأس العالم 2026.

ويحتل الأخضر المركز الـ61 في تصنيف «فيفا» الصادر عن شهر أبريل الماضي، بينما يأتي منتخب بورتوريكو في المركز الـ156.

وبخلاف التصنيف، تبدو المقارنة معدومة بين المنتخبين السعودي والبورتوريكي الملقب بـ«الإعصار الأزرق» سواء على صعيد المشاركات الدولية أو البطولات القارية، إذ يملك الأخضر سجلًا حافلًا من البطولات القارية والإقليمية، إضافة إلى سبع مشاركات في نهائيات كأس العالم، أبرزها خلال نسخة 1994 التي حقق فيها أفضل نتائجه حينما بلغ الدور ثمن النهائي.

في المقابل، خلت مسيرة منتخب بورتوريكو من الإنجازات على الرغم من أنه سبق نظيره السعودي في الظهور على الساحة.

وخاض المنتخب البورتوريكي مباراته الأولى في 12 نوفمبر 1940 عندما واجه كوبا في مباراة تجريبية انتهت بالتعادل 1-1، وفي المقابل، لعب المنتخب السعودي المواجهة الأولى في 18 أكتوبر 1957 وحينها تعادل مع نظيره اللبناني 1-1 ضمن دور مجموعات دورة الألعاب العربية.

وبعيدًا عن هذه المقارنات، تشكل المواجهة محطة مهمة للمنتخب السعودي في تحضيراته للمشاركة في كأس العالم 2026 الذي تستضيفه الولايات المتحدة وكندا والمكسيك بدءًا من 11 يوليو الجاري.

ويخوض الأخضر السعودي منافسات المونديال ضمن المجموعة الثامنة إلى جانب إسبانيا والأوروجواي والرأس الأخضر.