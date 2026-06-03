أخضر الناشئات يخسر تجربة مالطا

خسر المنتخب السعودي للناشئات تحت 17 عامًا لكرة القدم أمام نظيره المالطي بنتيجة 5ـ1، في المباراة التجريبية التي جمعتهما، الأربعاء، على ملعب سينتيناري ضمن معسكره الجاري في مالطا استعدادًا للاستحقاقات المقبلة.

وحمل الهدف الوحيد لأخضر الناشئات توقيع اللاعبة غدير العتيبي.

ودخلت اليونانية كاترينا فاليدا، مدربة المنتخب السعودي للناشئات، المباراة بتشكيلة ضمت: دانة النصار في حراسة المرمى، وسوار عمرو، أروى الرشيد، وديال سروجي، وريم المبارك في الدفاع، فيما حضرت حلا الشدوخي، وغدير العتيبي، وهبة أوهاشي في خط الوسط، بينما قاد الهجوم كل من ريماس أحمد، وكنزي علاء، ودانة الخضيان.

ويلتقي أخضر الناشئات مع نظيره المالطي في مباراة تجريبية ثانية السبت المقبل على الملعب ذاته.