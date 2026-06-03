الشباب يُسوّق عقود 6 لاعبين

تعمل إدارة نادي الشباب على تسويق عقود 6 لاعبين من الفريق الأول لكرة القدم خلال الفترة المقبلة، حسبما كشفته لـ«الرياضية» مصادر خاصة.

وطبقًا للمصادر ذاتها تشمل القائمة التي حددتها إدارة عبد العزيز المالك، رئيس النادي، اللاعب السويسري فنسنت سيرو، والحارس الأوكراني هيورهي بوشتشان المعار إلى بوليسيا زيتومير الأوكراني، والبرازيلي كارلوس جونيور، والإنجليزي جوش براونهيل، والفرنسي ياسين عدلي، والبرتغالي دانيال بودينس المعار إلى أولمبياكوس اليوناني.

وأضافت المصادر أن الإدارة الشبابية تواصلت في الفترة الماضية مع عدد من الوكلاء المحليين والعالميين لتسويق عقود السداسي، سواء ببيع عقودهم أو إعارتهم لتخفيض بند الرواتب في النادي العاصمي.

وأنهى الشباب الموسم الماضي مسابقة دوري روشن السعودي في المركز الـ 13 برصيد 35 نقطة من 8 انتصارات، و11 تعادلًا، و15 خسارة.