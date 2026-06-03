70 مشجعا يرافقون الأخضر

يغادر 70 مشجعًا سعوديًا، يمثلون رابطة المنتخب ومجلس الجمهور، نهاية الأسبوع المقبل إلى الولايات المتحدة الأمريكية، لمساندة المنتخب السعودي الأول لكرة القدم خلال مشاركته في نهائيات كأس العالم 2026، وفقًا لما كشفت عنه مصادر خاصة لـ«الرياضية».

وأوضحت المصادر ذاتها أن اختيار المشجعين تم بعد استكمال الإجراءات التنظيمية، مع منح الأولوية لمن يمتلكون تأشيرة دخول سارية إلى الولايات المتحدة الأمريكية. وأضافت المصادر أن مجلس الجمهور السعودي سيرافق الأخضر في جميع مبارياته خلال البطولة، ضمن خطة دعم ومؤازرة المنتخب في مشواره المونديالي. وبيّنت المصادر أن الجهات المنظمة وفّرت تذاكر المباريات لأعضاء الوفد الجماهيري، فيما سيتم توزيع التذاكر الإضافية على المبتعثين السعوديين وأسرهم في الولايات المتحدة، بالتنسيق مع السفارة السعودية، لضمان حضور جماهيري داعم للأخضر خلال منافسات البطولة.