المرة الأولى.. كوبولي إلى نصف نهائي رولان جاروس

حقق الإيطالي فلافيو كوبولي إنجازًا تاريخيًا في مسيرته الرياضية، بعدما تأهل للمرة الأولى إلى الدور نصف النهائي في منافسات فردي الرجال ببطولة فرنسا المفتوحة للتنس «رولان جاروس».

وفي أداء مذهل تحت سقف ملعب «فيليب شاترييه» في باريس العاصمة الفرنسية، فاز كوبولي صاحب الـ 24 عامًا، المصنف العاشر، على الكندي فيليكس أوجيه-ألياسيم، المصنف الرابع للبطولة، بنتيجة 4 / 6 ، 6 / 4، 6 / 4، 6 / 4، الأربعاء، في دور الثمانية للمسابقة.

وكانت هذه هي المحاولة الثالثة لكوبولي، من أجل الظهور في المربع الذهبي لإحدى المسابقات الأربع الكبرى «جراند سلام»، حسبما أفاد الموقع الإلكتروني الرسمي لرابطة لاعبي التنس للمحترفين.

وتعد هذه هي المرة الأولى التي يتغلب فيها كوبولي على أحد المصنفين العشرة الأوائل بإحدى البطولات الكبرى، مقابل 6 هزائم، ليضمن تقدمه في الترتيب العالمي للاعبين المحترفين.

وتعد هذه هي المرة الثالثة التي يصل فيها لاعبان إيطاليان إلى ما قبل نهائي إحدى مسابقات جراند سلام، بعد نيكولا بيترانجيلي وأورلاندو سيرولا في رولان جاروس عام 1960، ويانيك سينر ولورينزو موسيتي في باريس العام الماضي.

ويحلم كوبولي بأن يكون أول إيطالي يتوج برولان جاروس منذ حصول أدريانو باناتا على اللقب عام 1976.