بمشاركة محرز وعوار.. الجزائر تكسب هولندا

كسب المنتخب الجزائري الأول لكرة القدم نظيره الهولندي بهدف نظيف في المباراة التجريبية التي جرت الأربعاء على ملعب دي كويب في مدينة روتردام ضمن تحضيراتهما لكأس العالم 2026.

وشهدت المباراة مشاركة الثنائي الجزائري رياض محرز نجم الأهلي وحسام عوار نجم الاتحاد اللذين لعبا في الشوط الأول، قبل أن يتم استبدالهما ضمن 6 تغييرات أجراها الجهاز الفني مطلع الشوط الثاني.

وأحرز أنيس حاج موسى هدف المنتخب الجزائري الوحيد في الدقيقة 86.

ويشارك المنتخب الجزائري في كأس العالم للمرة الخامسة في تاريخه والأولى منذ نسخة عام 2014 في البرازيل، ويخوض منافسات المونديال المقبل ضمن المجوعة العاشرة رفقة منتخبات الأرجنتين «حامل اللقب» والأردن والنمسا.

في المقابل، أوقعت القرعة المنتخب الهولندي ضمن مجموعة السادسة، بجوار منتخبات تونس والسويد واليابان.