«الفهود» تفرض السلبية على الدنمارك

صمد منتخب الكونغو الديموقراطية الأول لكرة القدم وخرج متعادلًا سلبًا أمام الدنمارك، الأربعاء في مدينة لياج البلجيكية، حيث خاض «الفهود» أولى مبارياتهم التحضيرية لكأس العالم 2026، وسط أجواء من القلق بسبب تفشي وباء إيبولا بإحدى مناطق بلادهم.

وأمام 23 ألف مشجّع صاخب من أبناء الجالية الكونغولية في بلجيكا والدول المجاورة، قدّم شانسل مبيما وزملاؤه أداء مطمئنًا على الصعيد الدفاعي، لكنهم أظهروا في المقابل رعونة أمام مرمى الدنماركي فيليب يورجنسن.

وأدى الحارس الاسكندنافي المطلوب، فتصدّى لتوغّل سيدريك باكامبو عند منتصف الشوط الأول، ثم لتسديدة نواه ساديكي عند مرور ساعة من اللعب، وعاد لقطع انفراد لمهاجم كريمونيزي الإيطالي شارل بيكيل قبل عشرين دقيقة من النهاية، قبل أن يتألق مجددًا في اللحظة الأخيرة بتصدّيه لتسديدة جوريس كاييمبي.

وقبيل مشاركتهم في أول نهائيات لكأس العالم منذ 52 عامًا، أظهر لاعبو المدرب الفرنسي سيباستيان ديسابر بالدرجة الأولى قدرة كبيرة على مجاراة التحدي البدني الذي فرضه الدنماركيون، الغائبون الكبار عن الموعد الأمريكي.

ويسافر «الفهود» الجمعة إلى إسبانيا، حيث يخوضون مباراة تجريبية ثانية وأخيرة قبل التوجه إلى الولايات المتحدة لخوض النهائيات ضمن المجموعة الحادية عشرة إلى جانب كولومبيا والبرتغال وأوزبكستان.

غير أن المباراة التحضيرية الأخيرة المقررة أمام تشيلي الثلاثاء المقبل في لا لينيا دي لا كونسبسيون، القريبة من جبل طارق في جنوب إسبانيا، لا تزال معلّقة بعد أن حظرها رئيس بلدية المدينة بداعي «الحيطة» إزاء «المخاطر الصحية المحتملة التي قد تكون موجودة» نتيجة تفشي فيروس إيبولا في البلد الإفريقي.