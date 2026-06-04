معهد SBI يحتفل بحملة الماجستير

احتفل معهد الأعمال الرياضية SBI في برشلونة الإسبانية، بتخرج الدفعة الثالثة من برنامج ماجستير إدارة أعمال كرة القدم، بمشاركة عدد من اللاعبين والمديرين التنفيذين وإداريي كرة القدم والرياضيين من عدة دول عربية وعالمية.

وشملت الدفعة الثالثة 10 لاعبين وإداريين وتنفيذين بالأندية والمنتخبات من جميع دول العالم، أبرزهم: عبد الإله المالكي، خالد الكعبي ، ومعتز هوساوي وصالح العمري، إضافة إلى المصريين، عبد الله السعيد لاعب الزمالك وطارق حامد لاعب ضمك السابق.

وتحدث لـ«الرياضية» عدد من الخريجين السعوديين عن تجربتهم مؤكدين استفادتهم من البرنامج الدراسي وتطبيقاته العملية ومقاربته للبيئة الرياضية السعودية.

وقال أحمد عبشان، مدير الكرة بفريق القادسية الأول لكرة القدم: «حققنا استفادة كبيرة من المشاركة في هذا الكورس من ناحية الإدارة وبناء الاستراتيجيات في كرة القدم»، فيما أكد عبد الله المحسن مدير القطاعات السنية في النادي ذاته تمييز البرنامج وملاءمته الكرة السعودية، بقوله: «البرنامج مميز جدًا وراعى ظرفنا كموظفين واستفدنا من بحث التخرج فائدة كبيرة نأمل في عكسها على النشاط الرياضي في أنديتنا».

بدوره، تحدث محسن الرشيدي منسق المركز الإعلامي لنادي الفيحاء عن مشاركته قائلًا: «البرنامج ريادي ويوفر معرفة وتأسيس أكاديمي لكل من يرغب في تطوير قدراته في المجالات التي توفرها الدراسة».

ومن رابطة دوري المحترفين أكد موسى الشمري استفادتهم من البرنامج من ناحية الإدارة والتسويق الرياضي، مبينًا أنه وزملاؤه سيعملون على تطبيق الدراسة لتحقيق نقلة نوعية للكرة السعودية وبناء كفاءات سعودية للرابطة.

وقال عبد الله السعيد وطارق حامد، ثنائي الكرة المصرية، أن الدورة خير معين لهم في مستقبلهم بعد اعتزال اللعب والاتجاه إلى الإدارة في كرة القدم على أسس علمية.

كما حصل الزميل حماد الدوسري، المحرر في صحيفة «الرياضية»، على درجة الماجستير من SBI ببرشلونة في تخصص إدارة كرة القدم والإدارة الرياضية.

وهذه الشهادة متخصصة في إدارة كرة القدم، ونالها العديد من النجوم الدوليين السعوديين والإداريين.

يُذكر أن دراسة ماجستير إدارة أعمال كرة القدم باتت خيارًا مفضلًا، نظرًا لتركيزه العملي، وربطه بين الجوانب الأكاديمية والتطبيقات الواقعية داخل الأندية والمؤسسات الرياضية.

و(Sports Business Institute Barcelona) هو مؤسسة تعليمية وتدريبية خاصة رائدة تأسست عام 2012 في مدينة برشلونة، إسبانيا. تركز بشكل أساسي على تأهيل الكوادر والقيادات في صناعة كرة القدم وإدارتها التسويقية والتجارية، كما يحظى المعهد بشعبية واسعة جدًا بين اللاعبين المحترفين والإداريين في الشرق الأوسط والخليج لتطوير مسيرتهم المهنية بعد الاعتزال أو لدخول عالم الاستثمار الرياضي.