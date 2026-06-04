نجاحات اتحاد الكرة

لا أعلم هل أنتم معي أو العكس من أجل ألا نظلم الآخرين، لو وضعنا سؤالًا عريضًا أمام أعيننا كإعلام يبحث عن مصلحة الكرة السعودية وما قدمه سيدي ولي العهد من دعم وتسهيلات واستراتيجيات لاستضافة كأس الخليج هذا العام، وكأس آسيا العام المقبل، وكأس العالم 3034م.

وفي المقابل ماهي النجاحات التي قدمها اتحاد الكرة الحالي بمجلس إدارته خلال السنوات الماضية كعربون لهذا الدعم والفكر الكبير على صعيد المسابقات التي شاركت فيها المنتخبات السعودية خلال السنوات التي قضاها كاتحاد مسؤول على الصعيد العربي والقاري؟ لاشيء.

ناهيك عن الفشل في اختيار المدربين بداية من مانشيني ورينارد والله يستر على دونيس في الموندبال الحالي.

ولن نتحدث عن ظاهرة انسحاب الهلال من كأس السوبر السعودي بعد أن حدد مكانه في هونج كونج كأسبقية لم تعرفها الأندية السعودية، وإقالة أمناء الاتحاد القاسم والمحمادي دون توضيح الأسباب لنا كرياضيين.

ناهيك عن ضعف اللجان وجدول الدوري والتحكيم والمبالغة في استقطاب الحكام الأجانب بمبالغ مالية كبيرة مقارنة مع الدول المجاورة الأخرى.

والسؤال الذي يسبق الختام.. هل الدعم الكبير واللامحدود المقدم لهذا الاتحاد يوازي الفكر والاستراتيجيات؟!.. وسلامتكم.