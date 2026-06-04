الخميس.. تمبكتي يفحص وكادش بديلا

يجري حسان تمبكتي، مدافع المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، فحصًا طبيًا الخميس على موضع إصابته في مدينة أوستن وفق مصدر خاص بـ«الرياضية».

وشعر تمبكتي ببعض الآلام في عضلات الفخذ الخلفية منعته من إكمال التدريبات الجماعية فجر الخميس.

ووفقًا للمصدر ذاته، يتجه اليوناني جورجيوس دونيس، مدرب الأخضر، إلى الاعتماد على حسن كادش في القائمة الأساسية عوضًا عن تمبكتي أمام بورتوريكو التجريبية، الجمعة، ضمن معسكره الإعدادي في مدينة أوستن قبل مشاركته في كأس العالم 2026 من 11 يونيو الجاري في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا.

ويحتضن ملعب «كيو 2» في أوستن مباراة بورتوريكو، بينما تجرى مباراة السنغال في العاشر من يونيو الجاري على ملعب نادي سان أنطونيو في مدينة سان أنطونيو.

ميدانيًا، واصل الأخضر الخميس تدريباته في مدينة أوستن، على ملاعب مركز تدريب نادي أوستن.

وبدأت التدريبات بتمارين الإحماء، أعقبها مران الاستحواذ على الكرة، ثم تمارين إنهاء الكرة، قبل أن يختتم اللاعبون الحصة التدريبية بمناورة تكتيكية على كامل مساحة الملعب.

على صعيد متصل، لم يُكمل حسان تمبكتي الحصة التدريبية نظير شعوره ببعض الآلام في عضلات الفخذ الخلفية، فيما واصل نواف العقيدي برنامجه التأهيلي الخاص بمتابعة الجهاز الطبي.

ويجري الأخضر الخميس بتوقيت الولايات المتحدة وفجر الجمعة بتوقيت السعودية حصته التدريبية على ملاعب مركز تدريب نادي أوستن، وستكون متاحة لوسائل الإعلام خلال الربع ساعة الأولى.