رسميا.. لانس يبقي عبد الحميد إلى 2029

أعلن نادي لانس الفرنسي رسميًا تفعيل بند شراء عقد السعودي سعود عبد الحميد، لاعب الفريق الأول لكرة القدم المعار من روما الإيطالي، بحسب ما نشره النادي على منصة «إكس» للتدوينات القصيرة الخميس.

وكانت «الرياضية» كشفت في 20 مايو الماضي أن إدارة النادي الفرنسي فعّلت بند الشراء في عقد عبد الحميد.

وطبقًا للمصادر ذاتها آنذاك، من المقرر أن تدفع إدارة لانس لنظيرتها في روما مبلغ 3.5 مليون يورو مقابل انتقال عبد الحميد بعقد يمتد لعامين.

وكتب النادي الفرنسي في «إكس» : «بعد إعارته من روما مع خيار الشراء لموسم 2025ـ26، يمدد اللاعب السعودي مسيرته في لانس. كان لاعبًا أساسيًا في فوز الفريق بكأس فرنسا والتأهل إلى دوري أبطال أوروبا ويلتزم الظهير الأيسر معنا حتى 2029».

وبدأ عبد الحميد «26 عامًا» مسيرته في صفوف الاتحاد وتدرج وصولًا إلى الفريق الأول، وانتقل في 2022 إلى الهلال.

وفي صيف 2024 انتقل عبد الحميد إلى صفوف روما الإيطالي ولعب معه 8 مباريات سجل خلالها هدفًا وصنع مثله.

وانتقل سعود صيف الموسم الجاري إلى لانس الفرنسي بنظام الإعارة وشارك معه في 30 مباراة خلال جميع المسابقات سجل خلالها 3 أهداف وقدم 8 تمريرات حاسمة وتوج مع النادي أخيرًا بلقب كأس فرنسا.