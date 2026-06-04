«فورمولا 1».. حلبة موناكو تهدد صدارة أنتونيلي

يواجه الإيطالي كيمي أنتونيلي، سائق فريق مرسيدس، بعدما أحرز السباقات الأربعة الأخيرة، وابتعد في صدارة الترتيب العام عن البريطاني جورج راسل، زميله في الفريق، تهديدًا فعليًا في عطلة نهاية الأسبوع الجاري، من شارل لوكلير، ولويس هامليتون، سائقي فيراري، خلال جائزة موناكو الكبرى، الجولة السادسة من بطولة العالم للفورمولا 1.

ويعد لوكلير بالذات التهديد الأكبر لهيمنة أنتونيلي الذي يتصدر الترتيب العام، بفارق 43 نقطة عن زميله راسل، وذلك بعدما فاز سائق فيراري بسباق جائزة موناكو الكبرى 2024، وانطلق من المركز الأول ثلاث مرات خلال الأعوام الخمسة الماضية، لكنه يدخل السباق بعدما خسر في الجولة الماضية في مونتريال معركة «البيت الواحد» بحلوله في التجارب التأهيلية والسباق خلف زميله هاميلتون بعد حلوله ثانيًا في كندا.

وأقر أنتونيلي أن الحظ أسعفه في فوزه الرابع تواليًا، مدركًا أن سيارة فيراري قد تكون أنسب لحلبة الشوارع في موناكو حيث عانت سيارة مرسيدس كثيرًا في السابق.

ويعود آخر فوز لمرسيدس على شوارع موناكو إلى 2019، حين كان هاميلتون في طريقه إلى لقبه العالمي السادس، والذي يعتبر انتصاره الثالث في موناكو، وهو الرقم الأعلى بين السائقين الحاليين، ما يجعل بطل العالم سبع مرات متحمسًا للقيادة على إحدى حلباته المفضلة، قائلًا :«إنها الحلبة الوحيدة التي نزورها حيث لا تكون القوة العامل الحاسم. الأمر يتعلق فعلًا بأداء السيارة، وسيارتنا قد تكون قوية جدًا هناك».

واعترف أنتونيلي، الشاب الموهوب الذي أشرف هاميلتون على رعايته في أيامه الأخيرة مع مرسيدس قبل انتقاله إلى فيراري العام الماضي، بذلك مضيفًا :«أعتقد أن فيراري هو الفريق الذي يجب التغلب عليه في موناكو. سيكون من المثير أن نرى كيف سنؤدي هناك».

من جانبه، قلل النمساوي توتو فولف، مدير فريق مرسيدس، من حظوظ فريقه في مواصلة النجاح، متابعًَا :«موناكو مختلفة عن جميع الحلبات الأخرى، والسيارة التي كانت تنافسية في أماكن أخرى لا تضمن أي شيء هنا، الفوارق ضئيلة والعواقب كبيرة».

وفي العام الماضي، حل راسل في المركز الحادي عشر وأنتونيلي في الثامن عشر، وهي نتيجة يسعى الفريق الألماني إلى عدم تكرارها، في وقت يدافع فيه عن صدارة البطولة بعد خمسة انتصارات متتالية في مستهل الموسم.