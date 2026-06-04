قبل الانطلاق.. الاحتيال أزمة تواجه كأس العالم

يستغل محتالون اهتمام الجماهير الرياضية وحرصهم على حضور منافسات كأس العالم 2026 لكرة القدم، المقررة نسختها الـ23 في أمريكا، كندا، والمكسيك بدءًا من الخميس المقبل، بسيل من عمليات الاحتيال، ما دفع بالسلطات المسؤولة إلى التحذير من مواقع إلكترونية مزيفة تنتحل صفة الوجود الرسمي للاتحاد الدولي «فيفا» على الإنترنت لبيع تذاكر وهمية.

ويواجه نظام بيع التذاكر الرسمي في الأصل انتقادات شديدة قبيل انطلاق أكبر نسخة لكأس العالم على الإطلاق بمشاركة 48 منتخبًا عوضًا عن 32، ما رفع عدد المباريات إلى 104.

ومع الارتفاع الكبير في الأسعار ما حرم كثر من مشاهدة المباريات، يستغل المحتالون يأس المشجعين الباحثين عن صفقات خارج القنوات المعتمدة.

وحذّر مكتب التحقيقات الفيدرالي «أف بي آي» أخيرًا من عشرات المواقع، مثل «fifa-ticket.live» و«fifaworldcup26.sale»، تنتحل صفة الموقع الأصلي fifa.com لسرقة معلومات شخصية أو بيع تذاكر ومنتجات مزيفة.

من جهتها، أفادت شركة الأمن السيبراني Group-IB ومقرها سنغافورة عن نطاق أوسع من الخداع، إذ حددت أكثر من 4300 نطاق «domain» احتيالي ينتحل صلة بـ«فيفا» جرى تسجيلها منذ أغسطس الماضي، من بينها أكثر من 300 نطاق يديرها فاعل واحد ناطق بالصينية.

وأوضح الباحثون أن كثيرًا من هذه المواقع لا تزال خاملة، وجاهزة للتفعيل مع اقتراب موعد البطولة الرسمي.

وقال جاستن ميلر، الأستاذ المشارك في دراسات الأمن السيبراني بجامعة تولسا:«يستغل المحتالون حماسة المشجعين، ومحدودية توافر التذاكر، والخوف من فوات الفرصة، مع علمهم أن الناس قد يُخفّضون حذرهم عندما تبدو الفرصة حصرية أو حساسة زمنيًا، يتبع مجرمو الإنترنت الاهتمام والإلحاح والمال، وكأس العالم تقع عند تقاطع العوامل الثلاثة»، مشيرًا إلى أن المواقع الشبيهة تُظهر أن مجرمين سيبرانيين أكثر تطورًا باتوا يرون أنه أسهل تقليد الثقة من اختراق الأمن.

وتتشابه هذه المواقع إلى حد كبير مع fifa.com، وتحمل العلامات الرسمية لكأس العالم وشريك الدفع «فيزا»، وتتيح واجهات معقدة للمستخدمين تصفح المباريات، اختيار التذاكر وإتمام عملية الدفع.

وبدأت شركة «ميتا» بنشر تحذيرات عندما يبحث مستخدمو «فيسبوك» عن التذاكر، مؤكدة أنها فككت شبكة كانت ترتبط بمواقع مزيفة، وتستهدف بعض مواقع الاحتيال الباحثين عن عمل، عبر وعود بعقد لقاءات مع موظفين في كأس العالم، جرى سحب أسمائهم وصورهم من موقع «لينكدإن».

ويبدو أن الاحتيال خارج الإنترنت آخذ في الارتفاع أيضًا، إذ كشفت شرطة تورونتو عن مصادرتها أكثر من 16 ألف قميص وأعلام كرة قدم مزيفة، إلى جانب كأسين مقلدتين.

وحثت السلطات في الدول الثلاث المضيفة المشجعين على الشراء من مصادر موثوقة، والتحقق من عناوين المواقع الإلكترونية، والحذر من العروض اللافتة على وسائل التواصل الاجتماعي.