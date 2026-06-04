آخر الأخبار
الكرة السعودية
الكرة العالمية
رياضات أخرى
مقالات
منوعات
الصورة قصة
حوارات
تقارير
سوشال ميديا
انفوجرافيك
قصص رياضية
الرئيسية
/
انفوجرافيك
عبد الحميد.. منصة ذهبية و3 أهداف
2026.06.04 | 03:10 pm
الأكثر قراءة
1
هيوز يوافق ويشترط.. الهلال يرفض
2
الشباب يُسوّق عقود 6 لاعبين
3
«صالح كسالم».. ولكن ما حكاية الاتحاد والهلال؟
4
70 مشجعا يرافقون الأخضر
5
بمشاركة محرز وعوار.. الجزائر تكسب هولندا
6
أمام بورتوريكو.. الأخضر يتفوق بـ95 مركزا
7
هوساوي: إبعاد أبو الشامات طبيعي.. وأثق في دونيس
8
نجاحات اتحاد الكرة
Previous
Next
اخترنا لكم
6 يوليو.. انطلاق مونديال العالم الإلكتروني
البرتغالية: جيسوس يطارد القطعة الناقصة
ليفربول..كوناتي يلوّح بالرحيل
قبل جائزة إيطاليا.. إصابة الكتف تقلق ماركيز
«كفارادونا».. أغنية نابولية ترددها باريس
×
الكرة السعودية
2026-06-03 22:50:19
هيوز يوافق ويشترط.. الهلال يرفض
الكرة السعودية
2026-06-03 14:48:04
لاعبو الهلال ينصبونه سادسا في مونديال 2026
الكرة السعودية
2026-06-02 22:41:46
في غياب بونو.. المغرب تكتسح مدغشقر
Previous
Next
×
الكرة السعودية
2026-06-01 15:06:51
رحلة الأخضر إلى أوستن.. 4 ساعات والتدريب مغلق
الكرة السعودية
2026-05-31 23:08:35
المواجهات الإفريقية تعود إلى مشوار «الصقور»
الكرة السعودية
2026-05-31 20:56:22
مجددا.. 4 أوروجويانيين يضربون موعدا مع الأخضر
Previous
Next
×
الكرة السعودية
2026-06-04 21:31:33
الحزم يحتفظ بقادري
الكرة السعودية
2026-06-04 20:41:24
الكرواني أولى صفقات القادسية
الكرة السعودية
2026-06-04 19:14:11
صيفية روشن تنطلق 22 يوليو.. والشتوية 3 يناير
Previous
Next
×
الكرة السعودية
2026-06-01 21:25:55
رسميّا.. الاتحاد يبعد كونسيساو
الكرة السعودية
2026-06-01 19:43:52
الاتحاد يعين كاربو بدلا من بلانيس
الكرة السعودية
2026-05-31 21:48:21
الاتحاد يدرس شراء عقد كيلر
Previous
Next
×
الكرة السعودية
2026-06-02 14:43:01
الأربعاء.. الغنام يطير إلى قطر
الكرة السعودية
2026-06-01 22:30:18
النصر يخشى بند الـ 25 مليونا
الكرة السعودية
2026-05-31 00:22:34
تشيلسي وبايرن يواجهان النصر بـ 25 مليونا
Previous
Next
×
الكرة السعودية
2026-05-31 15:28:28
الأهلي.. يايسله يطلب صفقات جديدة
الكرة السعودية
2026-05-28 23:51:48
جالينو يلحق بمعسكر الأهلي
الكرة السعودية
2026-05-26 16:40:35
الأهلي يحسم إعارة هوساوي الثانية
Previous
Next
×
منوعات
2026-06-02 20:25:21
آل الشيخ: نزال «The Comeback» يعزز حضور السعودية عالميا
رياضات أخرى
2026-05-23 16:28:17
آل الشيخ يعلن عن نزال «Mexico vs The World»
منوعات
2026-05-22 22:36:41
ليلة Glory in Giza.. الملاكمون يقيسون الأوزان
Previous
Next
×
ESports
2026-06-04 16:29:06
المونديال الإلكتروني يُخصص مقاعد خليجية حصرية
ESports
2026-06-01 22:00:25
سبتمبر.. إطلاق لعبة «Onimusha: Way of the Sword»
ESports
2026-06-01 20:57:54
«بورت دو فرساي» يحتضن المونديال الإلكتروني 2026
Previous
Next
القائمة الرئيسية
آخر الأخبار
الكرة السعودية
الكرة العالمية
رياضات أخرى
مقالات
منوعات
الصورة قصة
حوارات
تقارير
سوشال ميديا
انفوجرافيك
قصص رياضية
البحث