نابولي يقيل كونتي.. وأليجري يقترب

أعلن نادي نابولي الإيطالي، الخميس، رسميًّا رحيل أنتونيو كونتي، مدرب الفريق الأول لكرة القدم، وذلك بعد موسمين.

وأصدر النادي بيانًا صحافيًّا، جاء فيه: «يُعلن نابولي أنَّه تم فسخ عقود العمل الخاصة بمدربه أنتونيو كونتي وأعضاء جهازه الفني بالتراضي وبشكل مبكر مقارنة بالموعد الأصلي».

وأضاف البيان: «نتوجه إلى المدرب وطاقمه بالشكر على العمل الممتاز الذي أُنجز، ونتمنى لهم كل التوفيق في المستقبل وفي التحديات المهنية المقبلة التي سيختارون خوضها».

وكشف عدد من الصحف الإيطالية عن اتصالات متقدمة بين نابولي وماسيميليانو أليجري، الذي أُقيل من تدريب ميلان عُقب نهاية الموسم المنتهي أخيرًا، الذي حلَّ فيه بالمركز الخامس، وخسر بطاقة التأهل إلى دوري أبطال أوروبا بعد هزيمته على أرضه أمام كالياري 1ـ2 في المرحلة الـ 38 الأخيرة من الموسم.

وتحت قيادة كونتي، تُوِّج نابولي بلقب بطل إيطاليا لعام 2025، وهو الرابع في تاريخه، وأنهى الموسم المنصرم في المركز الثاني، إضافة إلى إحراز لقب كأس السوبر الإيطالي الأخيرة، لكنه ودّع دوري أبطال أوروبا هذا العام من مرحلة دور المجموعة الموحّدة.

وبحسب الصحافة الإيطالية، يُعد كونتي مرشحًا لتولي تدريب منتخب إيطاليا الذي لن يشارك للمرة الثالثة على التوالي في نهائيات كأس العالم.

وسبق للاعب الدولي السابق أن قاد منتخب بلاده بين عامي 2014 و2016، غير أن تعيين المدرب سيتأجل إلى ما بعد انتخاب الرئيس الجديد للاتحاد الإيطالي للعبة، المقرر في 22 يونيو الجاري.