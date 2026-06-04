المونديال..النقل التلفزيوني من الإذاعة إلى صدمة 2002

مر البث التلفزيوني لمنافسات كأس العالم بعديد من المحطات قبل أن يتطور ويصبح من أبرز الركائز التي يبنى عليها نجاح الحدث الرياضي الذي تترقبه الجماهير كل أربعة أعوام.

ومع بدء العد التنازلي لمونديال 2026 المقرر في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، تستعيد الذاكرة تجربة نقل المباريات بداية من البث الإذاعي مرورًا بالتلفاز وصولًا إلى التطور التقني المذهل.

تعود البدايات إلى 1930 حين انطلقت النسخة الأولى من كأس العالم في الأوروجواي، في ذلك الوقت، كانت الإذاعة هي الوسيلة الوحيدة للترفيه والتواصل، إذ أخذت على عاتقها مهمة نقل الوصف التحليلي للمباريات من خلال أصوات المعلقين الذين أشعلوا حماس الجماهير في الأوروجواي والمناطق المجاورة.

لم يتغير الوضع في نسختي المونديال عامي 1934 في إيطاليا و1938 في فرنسا، إذ واصلت الإذاعة مهمتها في نقل الأحداث، وربط المستمعين بما يجري على المستطيل الأخضر قبل أن يتوقف كأس العالم لمدة 12 عامًا بسبب ظروف الحرب العالمية الثانية.

وفي نسخة الرابعة التي استضافتها البرازيل 1950، ظهر التلفزيون للمرة الأولى كوسيلة إعلامية لتغطية الحدث، بينما واصلت الإذاعة مهمتها في وضع عدد كبير من المشجعين في قلب الحدث.

في ذلك الحين، شكل النقل التلفزيوني نقلة نوعية، إذ أصبح بإمكان المشجعين مشاهدة مجريات اللعب مباشرةً، بدلًا من الاعتماد فقط على التخيل كما هو الحال في النقل الإذاعي، وكانت التغطية التلفزيونية محدودة خلال تلك الفترة، ولم يُبثّ سوى عدد قليل من المباريات، وآنذاك حد انعدام تقنية الأقمار الاصطناعية من الانتشار العالمي للبث التلفزيوني، ومع ذلك بدأت بذور التغيير في الظهور.

وبحلول كأس العالم 1954 في سويسرا، كان التلفزيون قد بدأ في ترسيخ مكانته كقوة مؤثرة، وتميزت تلك النسخة ببثها المباشر للمباريات بالأسود والأبيض في أوروبا وشملت سبع دول وهي: إنجلترا وفرنسا وألمانيا الغربية وبلجيكا والدنمارك وهولندا وسويسرا.

وفي كأس العالم التي استضافتها تشيلي 1962، أخذت علاقة كرة القدم بالتلفزيون شكلًا آخر، فقد ظهرت أحداث المباريات مسجلة على أفلام ليتم بثها على شاشات التلفزيون الأوروبية باعتبار أن تقنية نقل الصورة عبر الفضائيات لم تكن قد ظهرت بعد، قبل أن تظهر تقنية الإعادة للمرة الأولى وكان ذلك في مونديال 1966 في إنجلترا.

وشكلت نهائيات كأس العالم 1970 في المكسيك، نقطة تحول كبيرة في تاريخ النقل التلفزيوني، إذ أنه وبعد 40 عامًا من انطلاقته بث أول مونديال بالألوان، كما نقلت المباريات للمرة الأولى إلى جماهير في مناطق بعيدة مثل آسيا وإفريقيا بفضل تقنية الأقمار الاصطناعية.

لاحقًا، أعادت الثورة الرقمية تشكيل مشهد البث التلفزيوني، وأتاح ظهور التلفزيون الكبلي تقديم تغطية شاملة لكأس العالم، وللمرة الأولى أصبح بإمكان المشاهدين متابعة التحليل قبل وبعد المواجهات، وكان كأس العالم 1994 في الولايات المتحدة شاهدًا على هذا التحول، إذ أدخلت القنوات التلفزيونية رسومات بيانية متطورة، وإحصاءات اللاعبين، وتحليلات تكتيكية، ما أحدث نقلة نوعية في طريقة عرض المباريات.

وفي الوقت الذي عم النقل التلفزيوني لمباريات المونديال جميع دول العالم، استفاقت الجماهير على واقع جديد يسمى بالتشفير الذي شكل صدمة كبيرة وتحديدًا منذ كأس العالم 2002 في اليابان وكوريا الجنوبية، ومنذ ذلك الوقت أصبحت متابعة مباريات الحدث العالمي بمقابل مادي في نقلة غيّرت مفاهيم كرة القدم التي كانت في يوم من الأيام يطلق عليها لعبة الفقراء.