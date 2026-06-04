النمسا تجهز أبها قبل تحدي الكبار

حدَّدت إدارة نادي أبها منتصف يوليو المقبل موعدًا لانطلاق معسكر الفريق الأول لكرة القدم في النمسا، وفق مصدر خاص بـ«الرياضية».

وأوضح المصدر ذاته أنَّ بطل دوري يلو لأندية الدرجة الأولى والصاعد إلى دوري روشن السعودي سيجري ما بين أربع إلى خمس مواجهات تجريبية في معسكره الخارجي.

وفضَّل الكرواتي دامير بوريتش، مدرب الفريق، إجراء المعسكر في النمسا بعد اتفاقه مع إدارة النادي الجنوبي على موعد المعسكر والملاعب الخاصة بالتدريبات.

وسيناقش سعد الأحمري، رئيس النادي، مع بوريتش ملف 20 لاعبًا محليًّا وأجنبيًّا لدعم صفوف الفريق الموسم المقبل في دوري روشن.

وكان أبها صعد إلى دوري روشن السعودي بعد تتويجه بطلًا لدوري «يلو» لأندية الدرجة الأولى، متصدرًا الترتيب بـ 77 نقطة، بفارق أربع نقاط عن الفيصلي، صاحب المركز الثاني.

وخاض الفريق الجنوبي منافسات دوري المحترفين في أول مواسمه 08ـ2009، وهبط بعده، وصعد إلى المسابقة في 2019 وبقي بين فرقها حتى 2024.