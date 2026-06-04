أجانب الدوري.. الهلال والأهلي الأكثر في المونديال

يمثل أجانب فريق الهلال الأول لكرة القدم، ونظيره الأهلي نحو نصف لاعبي الأندية غير السعوديين المشاركين في منافسات كأس العالم 2026 التي تحتضنها الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك خلال الفترة من 11 يونيو الجاري حتى 19 يوليو المقبل.

ويتصدر الهلال والأهلي قائمة الأجانب الموندياليين بواقع ستة لاعبين لكل منهما، مع وجود المغربي ياسين بونو، والسنغالي خاليدو كوليبالي، والفرنسي ثيو هيرنانديز، والبرتغالي روبن نيفيش ومواطنه جواو كانسيلو الذي لعبا معارًا في الموسم الماضي مع برشلونة الإسباني، و الأوروجوياني داروين نونيز.

ويمثل الأهلي السنغالي إدوارد ميندي، والتركي ميريح ديميرال، والبرازيلي روجر ايبانيز، والإيفواري فرانك كيسيه، والجزائري رياض محرز ، والإنجليزي ايفان توني.

ويأتي النصر ثالثًا في القائمة بواقع 3 لاعبين يتقدمهم الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو ، ومواطنه جواو فيليش، اضافة إلى السنغالي ساديو ماني.

ويشارك من القادسية والاتحاد إضافة إلى النجمة الذي ودع دوري «روشن» في الموسم الماضي بلاعبين لكل منهما في البطولة العالمية، إذ يأتي مهاجم النادي الشرقاوي جوليان كينونيس في قائمة المكسيك وزميله بونسو باه مع منتخب غانا، فيما يشارك من الاتحاد الثنائي البرازيلي فابينيو، والجزائري حسام عوار، ويحضر من النجمة الثنائي العراقي علي جاسم، والمصري نبيل عماد.

ويمثل الاتفاق الإسكتلندي جاك هيندري، والفيحاء البنمي أورلاندو موسكيرا، وفي الشباب الأردني علي عزايزة، فيما يأتي من أبها جوريين جاري من كوراساو.