نوفيل يخلف يولماند في ليفركوزن

عيَّن نادي باير ليفركوزن الألماني الإسباني كارليس مارتينيز نوفيل مدربًا للفريق الأول لكرة القدم، خلفًا للدنماركي كاسبر يولماند، وفقًا لما أعلن الخميس.

ووقّع نوفيل، صاحب الـ 42 عامًا، الذي غادر تولوز الفرنسي في نهاية موسم 2025ـ2026، عقدًا يمتد حتى عام 2028.

وأثنى سيمون رولفيس، المدير الرياضي لليفركوزن، على عمل نوفيل مع اللاعبين الشباب، عادًا أنَّه المدرب الأكثر ملاءمة للمرحلة المقبلة من تطور النادي، قائلًا: «كارليس مدرب يمتلك مبادئ واضحة وفكرة حديثة عن كرة القدم. نحن مقتنعون بقدرته على منح الدفعة المناسبة لمستقبلنا الرياضي».

ويعيش ليفركوزن حالة من عدم الاستقرار على صعيد الجهاز الفني للنادي منذ رحيل المدرب الإسباني تشابي ألونسو، المتوَّج بثنائية في نهاية موسم 2024ـ2025.

واستعان ليفركوزن بإريك تين هاج، مدرب مانشستر يونايتد الإنجليزي السابق، قبل انطلاق الموسم الماضي، لكن الهولندي لم يستمر سوى مباراتين في الدوري، قبل أن يُستبدل بيولماند.

وتمكّن يولماند في البداية من إعادة التوازن إلى الفريق، لكنه فشل في قيادته إلى المراكز المؤهلة إلى دوري أبطال أوروبا، في وقت أفادت فيه وسائل إعلام ألمانية أنَّ إدارة النادي بدأت البحث عن خليفة له خلال الموسم.

وذكرت مجلة «كيكر» الرياضية المحلية أنَّ ليفركوزن بلغ المراحل النهائية من التفاوض مع أندوني إيراولا، مدرب بورنموث السابق، غير أنَّ الباسكي أصبح لاحقًا أبرز المرشحين لتولي تدريب ليفربول الإنجليزي عقب إقالة الهولندي أرني سلوت.

وعمل نوفيل مساعدًا لفيليب مونتانييه حين أحرز تولوز كأس فرنسا عام 2024، وهو أول لقب كبير في تاريخ النادي، قبل أن يتولى منصب المدرب الأول.

وقاد المدرب الإسباني فريق تولوز إلى المركز التاسع في الدوري الفرنسي الموسم الجاري، إضافة إلى بلوغ الدور نصف النهائي من كأس فرنسا.