الشهري لـ«الرياضية»: أبو عثمان رئيس ناد ناجح

بدأ العرض الأول والحصري للموسم الثاني من مسلسل «فرسان قريح 2»، الأربعاء، على منصة «شاهد».

وأكد لـ«الرياضية» الممثل السعودي عبد العزيز الشهري، بطل العمل، أنَّ النجاح الذي حققه بشخصية «أبو عثمان» يعود بعد توفيق الله إلى ثقة الجمهور وتفاعله الكبير مع الشخصية منذ الموسم الأول، مشيرًا إلى أنَّ هذا الدعم كان دافعًا مهمًا للاستمرار وتقديم المزيد خلال الموسم الجديد.

وعن شخصية «أبو عثمان» في المسلسل قال مازحًا إنه لو كان رئيسًا لأحد الأندية الرياضية لحقق نجاحًا كبيرًا، في إشارة إلى الشخصية القيادية التي يتمتع بها داخل أحداث العمل.

وأوضح الشهري أنَّ مراحل التصوير صعبة قائلًا: «أيام التصوير كانت صعبة، لكن بقيادة المخرج ماجد العيسى أصبح كل شيء سهلًا»، مثمنًا الدور الذي لعبه فريق العمل في إنجاز المسلسل.

وتنطلق أحداث الموسم الثاني من لحظة خروج «أبو عثمان» و«شافي» من السجن، ويبدآن التخطيط لاستعادة السيطرة على النادي، الأمر الذي يشعل حالة من الفوضى مع بدء تنفيذ خطة «أبو عثمان»، ويتسبب في سلسلة من المشكلات والصراعات بين الجماهير، وسط تطورات كوميدية ومواقف مليئة بالإثارة والتشويق.

ويضم المسلسل كوكبة من النجوم، يتقدمهم عبد العزيز الشهري، يوسف الدخيل، لمياء خالد، زياد العمري، نايف المحيا، خالد عبد العزيز، مهند الصالح، إسماعيل الحسن، فراس المباركي، وعبد الله الدريس. والعمل من تأليف عبد الله الحمود ويوسف الدخيل، فيما يتولى إخراجه ماجد العيسى.