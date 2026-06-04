«سفن دوجز» يتصدر شباك التذاكر بـ 11.6 مليون دولار

حقق فيلم «سفن دوجز» محطة جديدة في مسيرته السينمائية، بعدما تجاوزت إيراداته 11,613,902 دولار خلال أول 8 أيام من عرضه في دور السينما، وبيع أكثر من 1,573,398 تذكرة في مختلف الأسواق العربية.

ويعكس هذا الرقم حجم الإقبال الذي يحظى به الفيلم في المنطقة، حيث يواصل استقطاب الجمهور وتحقيق معدلات حضور مرتفعة، مدفوعًا بقصته المميزة وحجم إنتاجه الضخم، ومشاركة نخبة من النجوم العرب والعالميين، إلى جانب ما يمثله من تجربة سينمائية مختلفة على مستوى الإنتاج والتنفيذ.

ويُعد «سفن دوجز» من أكبر المشاريع السينمائية العربية على الإطلاق، ويواصل حاليًا عرضه في دور السينما، وسط مؤشرات تؤكد استمراره في تسجيل أرقام قياسية جديدة خلال الفترة المقبلة.