هوساوي: إبعاد أبو الشامات طبيعي.. وأثق في دونيس

بدأ مسيرته الاحترافية مع الشعلة 2009 ولعب ضمن صفوفه عامين، قبل أن ينتقل إلى النصر 2011، ثم معارًا إلى القادسية قبل أن يعود إلى النادي العاصمي ويستمر في صفوفه 8 أعوام، لينتقل بعدها إلى جدة ويلعب مع الاتحاد 4 مواسم قبل أن يعتزل 2024.

ومع الأخضر السعودي لعب 43 مباراة سجل خلالها 3 أهداف، وشارك في بطولة كأس العالم 2018 التي احتضنتها روسيا.

اللاعب السعودي عمر هوساوي، نجم النصر والمنتخب السعودي السابق، تحدث لـ«الرياضية» عن حظوظ الأخضر في مونديال كأس العالم 2026 وتقييمه للمجموعة التي وقع فيها، واليوناني جورجيوس دونيس، مدرب المنتخب.

01

كيف تنظر إلى حظوظ المنتخب السعودي في كأس العالم 2026؟

أتوقع أن يظهر المنتخب السعودي بصورة أفضل، خاصة بعد التغيير الفني الذي حدث على مستوى الجهاز التدريبي. اللاعب السعودي عندما يكون جاهزًا ذهنيًا ويملك التركيز الكافي يقدم مستويات مميزة، كما شاهدنا في المباراة التجريبية أمام الإكوادور.

02

المنتخب السعودي وقع في مجموعة قوية.. كيف تقيّمها؟

هي مجموعة صعبة بكل تأكيد، لكنها ليست مستحيلة. أؤمن بأن المنتخب السعودي قادر على المنافسة بقوة، وإذا قدم مستوياته المعروفة فبإمكانه خطف إحدى بطاقات التأهل.

03

ما أبرز العوامل التي قد تساعد الأخضر على تحقيق نتائج إيجابية؟

أهم عوامل القوة تتمثل في شخصية اللاعب السعودي وقدرته على تقديم مستويات عالية متى ما كان في كامل جاهزيته الذهنية، وهذا الأمر قد يصنع الفارق في المباريات الكبرى.

04

وما أبرز الجوانب التي تحتاج إلى تطوير قبل البطولة؟

أرى أن الجانب البدني يعد من أبرز التحديات، حيث نتفوق فنيًا في كثير من الأحيان، لكننا بحاجة إلى رفع المعدل البدني لمجاراة بعض المنتخبات القوية، لذلك من المهم أن يركز الجهاز الفني على هذا الجانب.

05

ما رأيك في المدرب اليوناني جورجيوس دونيس وقدرته على قيادة المنتخب؟

دونيس مدرب متميز وصاحب تجربة ناجحة في الكرة السعودية، وسبق أن أثبت قدراته مع عدد من الأندية. أتمنى له التوفيق وأن ينجح في تحقيق الإضافة المطلوبة مع المنتخب.

06

ما توقعاتك لمسيرة الأخضر في البطولة؟

أتوقع أن يكون المنتخب منافسًا، وأن يقدم مستويات جيدة إذا حافظ اللاعبون على التركيز والانضباط واستثمروا إمكاناتهم بالشكل المطلوب.

07

من اللاعب الذي تتوقع أن يكون نجم المنتخب في كأس العالم؟

أرشح سعود عبد الحميد ليكون أحد أبرز نجوم المنتخب في البطولة، لما يملكه من إمكانات كبيرة وقدرة على الظهور في المباريات المهمة.

08

كيف تنظر إلى قرار استبعاد صالح أبو الشامات من قائمة الأخضر؟

أراه أمرًا طبيعيًا في كرة القدم، واللاعبون الموجودون حاليًا يملكون الجودة والقدرة على خدمة المنتخب.

صالح لاعب مميز، لكنه يحتاج إلى مواصلة العمل على تطوير نفسه أكثر حتى يحجز مكانًا ثابتًا في المنتخب خلال الفترة المقبلة.

09

ما المباراة التي لا تزال عالقة في ذاكرتك مع المنتخب السعودي؟

مباراة السعودية واليابان في جدة على ملعب «الجوهرة» ضمن تصفيات كأس العالم 2018، فهي من المباريات التي لا يمكن أن أنساها مهما مرت الأعوام.

10

ما الرسالة التي تود توجيهها للاعبي المنتخب قبل انطلاق المونديال؟

استمتعوا بهذه التجربة العالمية، وقدموا كل ما لديكم داخل الملعب، وأسعدوا الجماهير السعودية التي تقف خلفكم وتنتظر منكم الكثير.. قلوبنا معكم ونتمنى لكم كل التوفيق.

11

ما المنتخبان اللذان تتوقع وصولهما إلى المباراة النهائية؟

أتوقع أن يكون النهائي بين الأرجنتين وإسبانيا، وأرى أن كليهما من أبرز المرشحين للمنافسة على اللقب.

12

ما رأيك في وجود 6 منتخبات عربية في كأس العالم 2026؟

من الجميل أن نشاهد هذا العدد الكبير من المنتخبات العربية في كأس العالم، وهذا يعكس التطور الملحوظ الذي تشهده الكرة العربية خلال الأعوام الأخيرة.