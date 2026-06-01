ماذا تعرف عن بورتوريكو بلد أغنية التسعة مليار؟

في أقصى شمال شرق بحر الكاريبي تقع جزيرة بورتوريكو، التي وصل إليها كريستوفر كولومبوس عام 1493 وأطلق عليها اسم «سان خوان باوتيستا». أسس الإسبان عاصمتها سان خوان عام 1521، لتصبح واحدة من أقدم المدن المأهولة باستمرار في الأمريكيتين.

انتقلت السيادة عليها من إسبانيا إلى الولايات المتحدة بعد الحرب الإسبانية-الأمريكية عام 1898، ثم حصلت على وضع «الكومنولث» المرتبط بالولايات المتحدة عام 1952، مع حكم ذاتي داخلي.

يبلغ عدد سكانها نحو 3.2 مليون نسمة وفق تقديرات منتصف 2025 وسط انخفاض سكاني مستمر يغذيه النزوح الخارجي وتراجع معدلات الإنجاب.

تزخر الجزيرة بالمعالم الجذابة، أبرزها حصنا سان فيليبي دل مورو وسان كريستوبال، اللذان يحرسان مدخل الميناء، وأزقة سان خوان القديمة المرصوفة بالحجر، وغابة إل يونكي المطيرة الوحيدة ضمن الغابات الوطنية الفيدرالية، إضافة إلى خلجان فيكيس المتوهجة بيولوجيًّا بعد الغروب.

أما كرة القدم فتأتي في المرتبة الرابعة بعد الملاكمة والبيسبول وكرة السلة، الرياضات التي أنتجت أبرز نجوم البلاد. ومع ذلك، يضم الدوري المحلي «ليجا بورتوريكو» أندية عريقة يتقدمها بايامون «الفاكيروس»، الذي تأسس عام 1999، ويرتبط بأكاديمية ديفيد فيا، إلى جانب سيفيا وكريولوس دي كاجواس وميتروبوليتان.

أما تجربة نادي بورتوريكو إف سي في دوري أمريكا الشمالية 2016ـ2018 فكانت محاولة احترافية قصيرة العمر.

تأسس الاتحاد البورتوريكي لكرة القدم عام 1940، ولعب المنتخب الوطني مباراته الأولى بالتعادل مع كوبا، وانضم إلى «فيفا» عام 1960 ثم إلى الكونكاكاف.

يلقب المنتخب بـ«الإعصار الأزرق»، ولم يتمكن بعد من التأهل إلى نهائيات كأس العالم أو الكأس الذهبية. سجل أفضل تصنيف عالمي له في المركز الـ 97 «مارس 1994»، قبل أن يهبط بشدة إلى المركز الـ 202 عام 2004، ويستقر حاليًّا قرب المركز الـ 156 في 2026.

يتصدر ريكاردو ريفيرا قائمة الهدافين التاريخيين برصيد 20 هدفًا، بينما يتقاسم الرقم القياسي لعدد المباريات الدولية مع خيرالد دياز «40 مباراة».

ومن أبرز اللاعبين السابقين: هيكتور «بيتو» راموس، وأندريس كابريرو، وأليكسيس ريفيرا كوريت.

وبقدر ما أوصلت الرياضة صوت بورتوريكو إلى العالم، فعلت الموسيقى ذلك أيضًا، أغنية «ديسباسيتو» للويس فونسي ودادي يانكي، التي صُوّرت عام 2017 في حي لا بيرلا بالعاصمة، أصبحت أول أغنية تتجاوز تسع مليارات مشاهدة على يوتيوب، وبقيت لأعوام الأكثر انتشارًا في تاريخ المنصة.

ويستضيف ملعب «كيو 2» في أوستن، تكساس، مباراة المنتخب السعودي الأول أمام بورتوريكو، الجمعة، ضمن المرحلة الرابعة والأخيرة من برنامج الإعداد لكأس العالم 2026، التي تنطلق بعد أيام في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا.