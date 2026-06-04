صيفية روشن تنطلق 22 يوليو.. والشتوية 3 يناير

حدَّد الاتحاد السعودي لكرة القدم مواعيد فترتي التسجيل الصيفية والشتوية للموسم الرياضي الجديد، وفقًا لما نشره في حسابه الرسمي على منصة «إكس»، الخميس.

وبحسب الجدول المعتمد، تنطلق فترة التسجيل الصيفية لأندية دوري روشن السعودي 22 يوليو المقبل، وتستمر حتى 6 سبتمبر، فيما تفتح نافذة الانتقالات الشتوية 3 يناير 2027 وتغلق 31 من الشهر ذاته.

وشهدت فترة التسجيل الصيفية تقليصًا في عدد أيامها مقارنة بالموسم الماضي، الذي انطلقت نافذته بصورة استثنائية في 3 يوليو، لإتاحة الفرصة أمام الهلال لتسجيل المغربي عبد الرزاق حمد الله بعد انضمامه على سبيل الإعارة للمشاركة في كأس العالم للأندية.

كما تقلصت فترة الانتقالات الشتوية يومين مقارنة بالموسم الماضي، إذ بدأت آنذاك في الأول من يناير واختتمت في 31 من الشهر نفسه.

وعلى صعيد دوري «يلو» لأندية الدرجة الأولى، تبدأ فترة التسجيل الصيفية في 22 يوليو أيضًا، لكنها تمتد حتى 20 سبتمبر.

في المقابل، تتطابق فترة التسجيل الشتوية في دوري «يلو» مع نظيرتها في دوري روشن السعودي، إذ تفتح في 3 يناير 2027 وتغلق في 31 من الشهر ذاته.