بطولة كوينز.. سيرينا تشكل ثنائيا مع فيكتوريا

أعلنت الكندية فيكتوريا مبوكو المصنفة التاسعة عالميًا في كرة التنس، الخميس، أنها والأمريكية سيرينا وليامز ستشكل ثنائيًا معها في عودة طال ​انتظارها إلى منافسات التنس الاحترافية عبر مسابقة زوجي السيدات في بطولة نادي كوينز المقررة الأسبوع المقبل.

ولم تخض سيرينا صاحبة الـ44 عامًا، والحائزة على 23 لقبًا في البطولات الكبرى، أي مباراة تنافسية منذ بطولة أمريكا المفتوحة 2022، فيما حصلت ومبوكو صاحبة الـ19 ‌عامًا على بطاقة ​دعوة ‌للمشاركة في ⁠قرعة ​الزوجي ببطولة ⁠نادي كوينز.

وقالت مبوكو، التي كانت ألمحت إلى عودة سيرينا بعد فوزها بمباراة الدور الثاني في بطولة فرنسا المفتوحة، في منشور عبر حسابها على «إنستجرام» «الملكة عادت. إنه لشرف كبير أن أشارك ⁠الملعب الأسبوع الجاري مع واحدة من ‌أعظم الرياضيين على ‌مر العصور».

وأعلنت سيرينا عودتها ‌عبر وسائل التواصل الاجتماعي بعد أن تزايدت التكهنات عقب عودتها إلى نظام فحص المنشطات العام الماضي، على الرغم من قولها في وقت ‌سابق إنها «تتطور بعيدًا عن التنس».

وستعود سيرينا إلى الملاعب في لندن ⁠عبر ⁠البطولة التابعة لرابطة محترفات التنس، خلال الفترة من الثامن إلى 14 يونيو الجاري.

وحصدت سيرينا 14 لقبًا في منافسات الزوجي بالبطولات الكبرى إلى جانب شقيقتها فينوس، وظل الثنائي دون أي هزيمة في المباريات النهائية للبطولات الأربع الكبرى.

وكانت مبوكو، المصنفة التاسعة في منافسات الفردي، قد ​وصفت سيرينا أيضا بأنها «قدوتها» ​خلال وجودها في «رولان جاروس» الأسبوع الماضي.