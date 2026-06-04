المرة الأولى.. ميرا إلى نهائي «رولان جاروس»

تأهلت الروسية ميرا أندريفا إلى النهائي للمرة الأولى في إحدى البطولات الأربع الكبرى بفوزها الساحق 6ـ1 و6ـ3 على الأوكرانية مارتا كوستيوك، في مباراة نصف النهائي ببطولة فرنسا المفتوحة للتنس، الخميس.

وسيطرت الروسية المصنفة الثامنة عالميًا في اللعبة على المباراة منذ البداية وتفوقت على مارتا بفضل ضرباتها العميقة والقوية على ملعب فيليب شاترييه لتتأهل إلى المباراة ‌النهائية التي ستواجه ‌فيها مواطنتها ديانا شنايدر أو البولندية مايا ​خفالينسكا ‌التي ⁠تأهلت من ​التصفيات.

وسرعان ما تقدمت أندريفا 4ـ0 في المجموعة الأولى ومضت في طريقها لتحقيق فوزها الأول على مارتا في ثالث مباراة تجمع بينهما.

وهددت مارتا لفترة وجيزة بالدخول في أجواء المباراة في المجموعة الثانية، لكن ميرا صاحبة الـ19 ⁠عامًا سرعان ما قضت على أي آمال في العودة ‌وحسمت الفوز.