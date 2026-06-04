بورتوريكو.. النصف يحترف في أمريكا و5 أوروبيّا

ينشط نصفُ عددِ لاعبي منتخب بورتوريكو الأول لكرة القدم في الولايات المتحدة الأمريكية، فيما يتوزَّع الآخرون على أنديةٍ أوروبيةٍ ولاتينيةٍ ومحليةٍ.

وتواجه بورتوريكو، الجمعة المقبل، المنتخب السعودي على ملعب «كيو 2» في مدينة أوستن الأمريكية بقائمةٍ مكوَّنةٍ من 22 لاعبًا، استدعاهم المدرب الأمريكي جاي ميمز.

ويلعب 11 منهم في أنديةٍ مختلفةٍ من الولايات المتحدة، التي تنضوي بورتوريكو تحت سيادتها على الرغم من انفصالها جغرافيًّا عن أمريكا.

ومن بين هؤلاء أربعةٌ يلعبون في ولاية تكساس التي تنتمي إليها مدينة أوستن، مسرح المباراة.

ويحمل نيكولاس أريستيزابال، حارس المرمى، ألوان فريق أوستن، فيما يلعب نيكولاس كاردونا لإلباسو لوكوموتيف، وجان تشارلز لنورث تكساس، وآنخل ميركادو لسان أنطونيو، وكلها أندية من تكساس.

ويرتبط خمسة لاعبين بأنديةٍ أوروبيةٍ، بينهم سيباستيان كاتلر، حارس يافردون سبور السويسري، وأندريه كاتلر، زميله في الفريق ذاته.

وبخلافهما، يوجد دييجو روسي، المحترف في إسترا 1961 الكرواتي، وإجناسيو أنتونيتي، الذي يلعب لبورجوس الإسباني، ولياندرو أنتونيتي، المنتمي إلى إستريلا دا أمادورا البرتغالي.

ويُغذِّي نادي أكاديميا كوينتانا البورتوريكي قائمة المنتخب بأربعة لاعبين، فيما يُقدِّم منافسه بونس لاعبًا واحدًا.

ويأتي من أمريكا الجنوبية لاعبٌ واحدٌ فقط، هو ويلفريدو ريفيرا، مهاجم باراكاس سنترال الأرجنتيني.

ورغم إتمامه 23 عامًا فقط في يناير الماضي، يحمل لياندرو أنتونيتي، مهاجم إستريلا دا أمادورا البرتغالي، شارة قيادة المنتخب البورتوريكي.

وتضمُّ القائمة أكثر المشاركين تاريخيًّا في تاريخ المنتخب الكاريبي، جيرالد دياز وريكاردو ريفيرا، بواقع 40 مباراةً للأول و39 للثاني، حسبَ موقع «ترانسفير ماركت» الإلكتروني.

ويحمل ريفيرا أيضًا صفة الهداف التاريخي لبورتوريكو بـ 20 هدفًا، متقدمًا بفارق هدفين على هيكتور راموس، الغائب عن المسرح الدولي منذ سبعة أعوام.