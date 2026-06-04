«عسير رن».. 300 متسابق والمسافة 5 كلم

شهد سباق «عسير رن» للجري، الذي نظم في مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية في المحالة بأبها، مشاركة أكثر من 300 مشاركٍ في سباق مسافة 5 كيلومترات، وذلك تزامنًا مع اليوم العالمي للجري، ضمن الفعاليات الرياضية التي ينظمها فرع وزارة الرياضة بمنطقة عسير، لتعزيز أنماط الحياة الصحية، ونشر ثقافة ممارسة النشاط البدني بين أفراد المجتمع.

وانطلق السباق وسط أجواء تنافسية شهدت حضورًا لافتًا من مختلف الفئات العمرية، حيث قطع المشاركون مسار السباق البالغ طوله خمسة كيلومترات، في فعالية هدفت إلى تشجيع المجتمع على ممارسة رياضة الجري، ورفع مستوى الوعي بأهمية النشاط البدني والصحة العامة.

وطبقًا لوكالة الأنباء السعودية «واس» يأتي تنظيم سباق «عسير رن» ضمن سلسلة من الفعاليات والمبادرات الرياضية التي تشهدها منطقة عسير، بما يسهم في تعزيز جودة الحياة، وتحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030 الرامية إلى زيادة نسبة ممارسي الرياضة في المجتمع.