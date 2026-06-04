عبر التعاون مع «أرامكو».. «فيفا» يحدد قوة أداء اللاعبين بـ «الذكاء الكروي»

أطلق الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، الخميس، تصنيفًا جديدًا لقوة الأداء الفردي للاعبين في بطولة كأس العالم 2026، يعتمد بالكامل على البيانات والذكاء الكروي المعزّز لقياس أداء اللاعبين، في أول تعاونٍ فني رفيع المستوى مع شركة «أرامكو» السعودية، الشريك الحصري في قطاع الطاقة.

وجرى تطوير هذا النظام تحت إشراف الفرنسي أرسين فينجر، مدير قسم تطوير كرة القدم حول العالم في «فيفا»، ويستند إلى خوارزمياتٍ متطورةٍ لتقدير الخصائص الفردية، وإسهامات اللاعبين بطريقةٍ موضوعيةٍ، تتجاوز الإحصاءات التقليدية.

وقال فينجر في بيانٍ صحافي، الخميس: «لن يكون الحكم على الأداء قائمًا على الآراء وحدها بعد الآن، إذ سيتم القياس استنادًا إلى بياناتٍ موضوعيةٍ مستخرجةٍ من المباريات في الجوانب المتعلقة بالهجوم، وصناعة اللعب، والدفاع، بما يضع معيارًا عالميًّا جديدًا للأداء الفردي في كرة القدم».

من جانبه، أكد خالد الزامل، النائب الأعلى للرئيس للاتصال المؤسسي في «أرامكو»، أهمية هذا التعاون بقوله: «تؤدي البيانات والتكنولوجيا دورًا محوريًّا في دفع عجلة الابتكار في مختلف أعمالنا في أرامكو، وتحقيق أثرٍ واسع النطاق. نحن فخورون بالتعاون مع الاتحاد الدولي في هذا المشروع الرائد القائم على البيانات بما يُقرِّب الجماهير أكثر من اللعبة عبر إضاءاتٍ وتحليلاتٍ تعزِّز تجربتهم في كأس العالم».

وسيقدِّم النظام تقييمًا شاملًا حيث سيحصل كل لاعبٍ يستوفي الحد الأدنى من دقائق اللعب وقدره 20 دقيقةً على درجةٍ تتراوح بين 0 إلى 10 في مجالات الهجوم، وصناعة اللعب، والدفاع. أمَّا حراس المرمى، فسيتم تقييمهم عبر فئتين، هما: الأداء عند امتلاك الكرة، والأداء عند الدفاع عن المرمى.

وسيبدأ نشر التصنيفات الخاصة بالبطولة بعد اكتمال الجولة الأولى من مباريات دور المجموعات، وستُحدَّث القوائم بعد كل مباراةٍ، لتضم أفضل 100 لاعبٍ من حيث الأداء طوال البطولة حيث ستتاح هذه البيانات للجماهير ووسائل الإعلام في موعدٍ لا يتجاوز أربع ساعاتٍ بعد صافرة نهاية كل مباراة.