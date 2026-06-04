منع زجاجات المياه في ملاعب المونديال

منع الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» المشجعين من إدخال زجاجات المياه، القابلة لإعادة التعبئة، إلى ملاعب كأس العالم 2026، في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا، بما في ذلك تلك التي تفتقر إلى الظل، أو توفره بشكلٍ محدودٍ.

وكانت لوائح «فيفا» للملاعب تنصُّ على أنه: يتم السماح للمشجعين بإحضار زجاجةٍ شفَّافةٍ قابلةٍ لإعادة الاستخدام بسعةٍ تصل إلى لترٍ واحدٍ. لكنْ الوثيقة الأخيرة منعت ذلك.

وانتقدت رابطة مشجعي منتخب إنجلترا، الخميس، تحديث «قواعد السلوك في الملاعب»، بحجة أن «فيفا» قد طمأن الجماهير بشأن إمكانية حمل زجاجاتٍ بلاستيكيةٍ فارغةٍ لملئها بالمياه المتوفرة مجانًا في البطولة، التي يُتوقَّع أن يكون للحرارة والظروف الجوية القاسية دورٌ فيها.

وقالت الرابطة في بيانٍ لها: «بطبيعة الحال، أول ما يتبادر إلى أذهان المشجعين هو أن هذا مجرد محاولةٍ جديدةٍ لجمع الأموال».

وأضافت: «كان توفير المياه مجانًا في الملاعب إحدى أهم أولوياتنا خلال جميع مناقشاتنا، وقد أكد لنا فيفا أن هذا الأمر سيتحقق».

وفي بيانه الخميس، أوضح الاتحاد الدولي، أن قرار منع الزجاجات التي قد يتم إلقاؤها، جاء «للوقاية من المخاطر والإصابات التي قد يتعرَّض لها اللاعبون والحضور».

وأضاف البيان: «يلتزم الاتحاد بحماية صحة وسلامة جميع اللاعبين والحكام والمشجعين والمتطوعين والموظفين».

وأشار إلى أن بعض الملاعب الـ 16 كانت قد منعت بالفعل المشجعين من إحضار زجاجات المياه، بالتالي سيتم تطبيق هذه السياسة على جميع الملاعب.

ومع توقُّعاتٍ بوصول درجات الحرارة إلى 32 درجةً مئويةً وما فوق في عديدٍ من المدن الأمريكية والمكسيكية والكندية التي تستضيف مباريات مونديال 2026، أعلن «فيفا» أن إجراءات تخفيف الحرارة للجماهير عند اقترابهم من الملاعب ستشمل محطات ترطيبٍ، ومراوحَ، ومحطات مياهٍ، وخيامِ تبريدٍ، وغيرها.

وتابع الاتحاد: «داخل الملعب، ستبقى أسعار زجاجات المياه لكأس العالم 2026 مماثلةً لأسعارها في الفعاليات الأخرى التي تنظَّم في كل ملعبٍ».

واستجاب «فيفا» لارتفاع درجات الحرارة المتوقَّعة في بعض الملاعب المفتوحة بفرض فترات راحةٍ لشرب الماء لمدة ثلاث دقائق في منتصف كل شوطٍ من جميع المباريات.

وانتقد بعضهم تحويل جميع المباريات إلى أربعة أشواطٍ بهدف توفير مزيدٍ من فترات الراحة للقنوات التلفزيونية لبيع الإعلانات.