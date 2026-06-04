الأهلي ينهي عقد توروب

أعلن النادي الأهلي المصري، الخميس، إنهاء التعاقد مع الدنماركي ييس توروب، مدرب الفريق الأول لكرة القدم، بالتراضي، بعدما أنهى الموسم في المركز الثالث بالدوري وخروجه من دوري أبطال إفريقيا.

وقال النادي عبر موقعه الإلكتروني: «قام توروب بالتوقيع على مخالصة مالية بعد الحصول على مستحقاته، وفقًا لبنود عقده الذي ينتهي في 30-6-2026».

وكان الأهلي تعاقد مع المدرب في أكتوبر الماضي لمدة عامين ونصف العام خلفًا للإسباني خوسيه ريبيرو، الذي أقيل عقب الخسارة من بيراميدز في الدوري.

ورغم أنه بدأ حقبته مع الأهلي بالفوز بكأس السوبر المصرية بتغلبه 2ـ0 على الزمالك، فإن نهاية الموسم لم تكن بالمستوى نفسه.

وأنهى الأهلي الموسم في المركز الثالث بفارق 3 نقاط خلف الزمالك البطل، ونقطة خلف بيراميدز ثاني الترتيب، ما يعني غيابه عن دوري أبطال إفريقيا الموسم المقبل، والاكتفاء بالمشاركة في كأس الكونفدرالية.

وودع الأهلي منافسات دوري أبطال إفريقيا بخسارته 4ـ2 في مجموع المباراتين أمام الترجي التونسي في دور الثمانية.