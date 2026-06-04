كأس كونكويست.. أخضر السهام يحقق 5 أرقام جديدة

حقق المنتخب السعودي للسهام، الخميس، 5 أرقام وطنية جديدة، ضمن بطولة كأس كونكويست 2026 الجارية حاليًا في مدينة إسطنبول التركية، وسط مشاركة أكثر من 6 آلاف رياضي يمثلون 50 دولة.

وطبقًا لحساب الاتحاد السعودي للسهام على منصة «إكس» حصلت رغد الكعبي على 666 نقطة في منافسات القوس المركب «سيدات»، ولينة المنجم وعبد الرحمن الموسى في زوجي مختلط 1282 نقطة.

كما حقق أخضر السهام 628 نقطة في فردي السيدات، و1780 فرق السيدات، إضافة إلى فرق الرجال 1931 نقطة.

ويشارك أخضر السهام في البطولة التي تُعد أكبر منافسات مدنية للرماية في العالم، بـ 15 راميًا ورامية.

وتأهل جميع الرماة الثمانية لأخضر السهام في فئة القوس الأولمبي «رجال وسيدات» إلى دور الـ 1/24

ويمثل أخضر السهام في منشط «القوس الأولمبي» الرماة: منصور علوي، وعبد الرحمن الموسى، وراشد السبيعي، وعبد الله بن سلوم، وسفانة الأحمدي، ولينة المنجم، وحصة السريع، وشادن المريود.

وفي «القوس المركب»: عبد العزيز الرضوان، وبلال العوضي، وعبد الله العبد اللطيف، وعبد الله المنهالي، وسارة الجنبي، ورغد كعبي، وهيفاء الخنيزان.