الكرواني أولى صفقات القادسية

أعلن نادي القادسية التعاقد مع المغربي سفيان الكرواني، ظهير أيسر فريق أوتريخت الهولندي الأول لكرة القدم حتى 2029، وفق ما كشف عنه حساب النادي الرسمي عبر منصة «إكس» للتواصل الاجتماعي.

وسبق أن كشفت «الرياضية» نقلًا عن مصادرها الخاصة في 8 مارس الماضي عن أن إدارة النادي الشرقي اتفقت مع الكرواني بصيغة الانتقال الحرّ، بدءًا من الصيف الجاري.

وارتبط الكرواني مع أوتريخت بعقدٍ، ينتهي بنهاية الموسم الماضي، الذي خاض خلالَه 50 مباراةً في مختلف المسابقات، محرزًا 4 أهدافٍ، وصانعًا 18.

وانضمَّ اللاعب صاحب الـ 25 عامًا إلى أوتريخت صيف 2023، قادمًا من نيميجن الهولندي، النادي الذي تدرَّج في مدرسته الكروية العريقة وصولًا إلى فريقه الأول.

ويتميز الكرواني بالقوة البدنية والسرعة، ومنحه المنتخب المغربي الأول لكرة القدم أول استدعاءٍ عام 2021، وأشركه في خمس مبارياتٍ، اثنتان منها العام الماضي.