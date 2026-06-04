الحزم يحتفظ بقادري

مددت إدارة نادي الحزم عقد التونسي جلال قادري، مدرب الفريق الأول لكرة القدم، ليستمر على رأس الجهاز الفني خلال الموسم الرياضي المقبل، وفق ما أعلن النادي عبر حسابه الرسمي في منصة «إكس»، الخميس.

وكانت «الرياضية» كشفت قبل الإعلان الرسمي بساعات، نقلًا عن مصادر خاصة، توصل إدارة الحزم إلى اتفاق مع المدرب التونسي للاستمرار مع الفريق.

ويأتي قرار الإدارة بعد تقييم العمل الفني الذي قدمه قادري خلال الموسم الماضي.

وقاد المدرب التونسي الحزم في 36 مباراة بمختلف البطولات خلال الموسم الماضي، حقق خلالها 12 انتصارًا و9 تعادلات مقابل 15 خسارة، محافظًا على بقاء الفريق في دوري الكبار.

وأنهى الحزم مشواره في دوري روشن السعودي بالمركز التاسع برصيد 42 نقطة، جمعها من 11 انتصارًا و9 تعادلات و14 خسارة، مبتعدًا عن حسابات الهبوط قبل الجولات الأخيرة من المسابقة.

كما ودع الفريق منافسات كأس خادم الحرمين الشريفين من دور الـ16 بعد خسارته أمام القادسية بنتيجة 1ـ3.