السياحة البيئية.. موسم العرمة ينتهي بـ 800 ألف زائر

أعلنت هيئة تطوير محمية الإمام عبد العزيز بن محمد الملكية، انتهاء فعاليات «موسم العرمة» في نسخته الخامسة، الذي جرى على مدى ستة أشهر في محمية الإمام عبد العزيز بن محمد الملكية ومحمية الملك خالد الملكية، وسط إقبال واسع من الزوار والزائرات من داخل السعودية وخارجها.

وأوضحت الهيئة أن الموسم شهد حضورًا لافتًا، حيث تجاوز عدد الزوار أكثر من 800 ألف زائر وزائرة، بمشاركة 14 مقدمًا للخدمة السياحية، وتضمن 14 نشاطًا وتجربة متنوعة، وأسهم في توفير نحو 84 فرصة عمل، ودعم المجتمع المحلي والصناعات المرتبطة بالسياحة البيئية، بما يعزز الاستدامة الاقتصادية والاجتماعية في نطاق المحميتين.

وشملت باقات الموسم تجارب متنوعة مثل المشي الخلوي، وتأمل النجوم، وركوب الإبل والخيل والدراجات الهوائية، إلى جانب رحلات التنزه والاستكشاف، في بيئة طبيعية تجمع بين تنوع التضاريس وهدوء المكان، بما عزز تجربة الزوار ورفع من جاذبية الموسم.

وطبقًا لوكالة الأنباء السعودية «واس» يأتي «موسم العرمة» بوصفه أحد النماذج السياحية البيئية البارزة، إذ أسهم في تنشيط الحركة الاقتصادية المحلية، وتمكين المجتمع المحلي، وإبراز الهوية الثقافية المرتبطة بالمحميتين، بما يعزز مكانته كوجهة سياحية مستدامة.

وأكدت الهيئة أن التحضيرات الأولية للنسخة السادسة من «موسم العرمة» ستنطلق وفق مستهدفات تطويرية شاملة، ترتكز على توسيع نطاق التجارب البيئية والسياحية، ورفع جودة الخدمات والبنية التشغيلية، واستحداث برامج نوعية تعزز ارتباط الزوار بالطبيعة والإرث الثقافي للمحميتين، بما يسهم في ترسيخ مكانته كوجهة وطنية رائدة للسياحة البيئية المستدامة.

يذكر أن «موسم العرمة» سجل خلال مواسمه السابقة حضورًا تراكميًا بنحو مليوني زائر وزائرة، ما يعكس تنامي الإقبال على السياحة البيئية في السعودية.