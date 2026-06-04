ثنائية في لبنان تقود اليمن إلى «آسيا 2027»

انتزع المنتخب اليمني الأول لكرة القدم بطاقة التأهل الأخيرة إلى بطولة كأس آسيا التي تستضيفها السعودية العام المقبل، بفوزه على نظيره اللبناني 2ـ0، الخميس، في مباراة مؤجلة من ثاني مجموعات التصفيات.

وسيطر المنتخب اليمني على أغلب فترات الشوط الأول من المباراة، التي جرت في الدوحة، العاصمة القطرية، لكنه ‌لم يتمكن من استغلال ‌تفوقه لهز ​الشباك.

وافتتح ناصر ⁠محمدوه التسجيل في الدقيقة 62 عندما أطلق تسديدة منخفضة من داخل منطقة الجزاء، قبل أن يضاعف تقدم فريقه في الدقيقة الأخيرة من الوقت الأصلي بسيناريو مشابه.

وبهذا ⁠الفوز يرفع اليمن رصيده إلى ‌14 نقطة ‌في صدارة المجموعة الثانية، بفارق ​نقطة واحدة ‌أمام لبنان الذي كان التعادل ‌سيكفيه للتأهل إلى البطولة القارية للمرة الرابعة في تاريخه والثالثة على التوالي.

وهذه المرة الثانية التي يتأهل فيها اليمن إلى كأس آسيا، والأولى ‌منذ 2019.

وكان من المقرر إجراء المباراة في مارس ⁠⁠الماضي، لكنها تأجلت بسبب ظروف المنطقة.

وسيلعب اليمن في خامس مجموعات كأس آسيا إلى جانب كوريا الجنوبية والإمارات وفيتنام.

وتنظم السعودية البطولة القارية للمرة الأولى في الفترة بين 1 يناير و5 فبراير المقبلين.