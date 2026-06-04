ماربيا تحتضن معسكر الاتحاد

اختارت إدارة شركة نادي الاتحاد مدينة ماربيا الإسبانية لتنظيم معسكر الفريق الأول لكرة القدم استعدادًا للموسم الرياضي الجديد، حسبما نشره النادي عبر منصة «إكس» للتواصل الاجتماعي.

وأوضح المنشور الاتحادي أن التحضيرات تبدأ من 7 يوليو المقبل في جدة على أن ينتقل عقبها بأسبوع إلى ماربيا قبل اختتامه في الـ 31 من الشهر ذاته.

وأشارت «الرياضية» نقلًا عن مصادرها الخاصة 7 أبريل الماضي إلى أن الإدارة الاتحادية فضلت ماربيا مقرًّا لمعسكر «النمور»، كونها تُعدُّ من الوجهات المعتادة للأندية الأوروبية والخليجية خلال فترة الإعداد.

وأوضحت أن البرنامج سيتضمَّن خوض عدد من المباريات التجريبية «ما بين مباراتين إلى ثلاث مباريات».

يشار إلى أن الاتحاد نظَّم معسكره الإعدادي الموسم الماضي في منطقة الجارف، الواقعة أقصى جنوب البرتغال، ومدينة جيرونا الإسبانية.

يذكر أن الاتحاد أنهى الموسم خامسًا في دوري روشن السعودي، كما ودع كأس خادم الحرمين الشريفين وكأس السوبر السعودي من نصف النهائي، وغادر دوري أبطال آسيا للنخبة من الدور ربع النهائي.