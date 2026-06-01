فحوصات أمريكا تعيد تمبكتي

أظهرت الفحوصات الطبية التي خضع لها حسان تمبكتي، مدافع المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، تعرُّضه لشدٍّ في العضلة الخلفية للفخذ، لكنَّه ليس مُقلقًا قبل انطلاق كأس العالم 2026، في 11 يونيو الجاري، حسبَ مصادرَ خاصَّة لـ «الرياضية».

ووفقًا للمصادر ذاتها تأكَّد غياب المدافع الدولي عن المباراة التجريبية أمام بورتوريكو، السبت، وسيجري تجهيزه للتجريبية الأخيرة أمام السنغال، 10 يونيو، قبل انطلاق المونديال، الذي يفتتح فيه الأخضر مشواره بملاقاة منتخب الأوروجواي.

وتبدو فرصة مشاركة حسان في مباراة السنغال كبيرةً، حسبَ المصادر.

وشعر تمبكتي بآلام في العضلة الخلفية للفخذ خلال تدريبات «الأخضر»، فجر الخميس، ما حال دون إكماله الحصة الجماعية.

وفي السياق ذاته، يواصل نواف العقيدي، حارس المرمى، برنامجه العلاجي المكثف بغية تجهيزه للدخول في خيارات دونيس قريبًا.

يُذكَر أن ملعب «كيو 2» في أوستن يستضيف مباراة «الأخضر» وبورتوريكو، فيما يواجه المنتخب السعودي نظيره السنغالي على ملعب نادي سان أنطونيو في مدينة سان أنطونيو قبل خوض غمار كأس العالم 2026 التي تحتضنها الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.