وكيلة اللاعب: لا خلاف بين بروزو والنصر

ذكرت لـ «الرياضية» مارينا ميكوليتش، وكيلة الكرواتي مارسيلو بروزوفيتش، لاعب فريق النصر الأول لكرة القدم، أن استمرار «بروزو» في «الأصفر العاصمي» من عدمه «معلَّقٌ».

وقالت ميكوليتش: «لم يتلقَّ مارسيلو أي عرض رسمي لتجديد عقده حتى الآن». مؤكِّدةً في حديثها لـ «الرياضية»، أن «الادِّعاءات بأن النادي عرض تمديدًا لمدة عام واحد، بينما طلب اللاعب عقدًا لمدة عامين، لا تستند إلى أي مقترحات متبادلة رسميًّا، أو مفاوضات رسمية بين الطرفين».

وبيَّنت الوكيلة ​​أنها كانت على اتصال مباشر شخصيًّا مع خوسيه سيميدو، الرئيس التنفيذي للنصر، بشأن وضع اللاعب، وإمكانية تمديد عقده، وخلال هذه المناقشات، طُلِبَ توضيحٌ رسمي، وبيانُ موقف النادي بشأن مستقبل اللاعب، ومع ذلك، وحتى الآن، لم يتم تقديم أي ردٍّ، أو قرار، أو مقترح رسمي للكرواتي، أو ممثِّليه.

وتابعت: «بناءً على هذه الحقائق، أي تقاريرَ تتعلَّقُ بمفاوضات مزعومة، أو بنود عقد، أو مطالب من أي من الطرفين يجبُ التعاملُ معها بوصفها مجرَّد تكهنات، ولا تعكس الواقع، ولابد من التوضيح أن المفاوضات الرسمية بشأن تجديد العقد لم تبدأ بعد».

واختتمت الوكيلة حديثها بالقول: «من غير الواضح، حتى الآن، الأساسُ الذي تستند إليه بعض المصادر في تقديم تفاصيلَ محدَّدة عن مفاوضات لم تُجرَ وفقًا لجميع الحقائق المتاحة. أي قرارات مستقبلية بشأن مستقبل اللاعب ستُتَّخذ بعد التواصل الرسمي بينه وبين النادي، هذا مع مراعاة الاحترام المتبادل والمهنية من جميع الأطراف المعنية».

يشار إلى بروزوفيتش خاض 40 مباراةً مع النصر في الموسم الماضي، ونجح في تسجيل هدفٍ، وصناعة أربعةٍ في 3095 دقيقةَ لعب بجميع البطولات.